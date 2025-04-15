Общество

Елена Припутенко: Ни в коем случае не пытайтесь снять клеща, используя масло или спирт

Как действовать при обнаружении присосавшегося клеща, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ни в коем случае не пытайтесь удалять клеща самостоятельно, используя масло, спирт, бензин или жирные кремы! Такие способы абсолютно неэффективны и могут усугубить ситуацию», — предупредила Елена Припутенко.

Она подчеркнула, что лучшим вариантом будет незамедлительно посетить ближайшее медицинское учреждение, такое как травматологический пункт, где опытные врачи аккуратно снимут клеща и подробно проконсультируют по дальнейшим действиям.

Гостья студии разъяснила порядок сдачи клеща на лабораторное обследование: «Удаленного клеща поместите в стерильную банку и доставьте в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Пскове или Великих Луках. Там проводится анализ на содержание возбудителей опасных болезней, таких как клещевой энцефалит».

Если результаты лабораторных исследований показали, что клещ безопасен, нужно продолжать наблюдать за своим здоровьем.

Если выявлены опасные микроорганизмы, немедленно нужно обратиться к врачу-инфекционисту или педиатру (если пострадал ребенок), чтобы пройти необходимое лечение и оставаться под медицинским наблюдением.

Соблюдение рекомендаций поможет избежать неприятных последствий и обеспечит своевременное принятие необходимых медицинских мер.