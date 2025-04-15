Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Креативная экономика Как начать свое дело?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Задержание ректора ПсковГУ
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Кампуса Не будет
Весенние запреты В Псковской области
 
 
 
ещё Общество 15.04.2025 14:030 Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы 15.04.2025 14:090 Елена Припутенко: Ни в коем случае не пытайтесь снять клеща, используя масло или спирт 15.04.2025 14:030 Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы 15.04.2025 13:390 Пресс-служба псковского УМВД приглашает на работу вольнонаемного специалиста 15.04.2025 13:380 Елена Припутенко: Активность клещей повышается с потеплением 15.04.2025 13:210 «Дневной дозор»: Как победить буллинг в школах?
 
 
 
Самое популярное 08.04.2025 18:0520 SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве 10.04.2025 10:0013 Закономерный итог эпохи Ильиной 10.04.2025 15:118 Полиция опубликовала фото дорогостоящего гардероба и украшений Натальи Ильиной 08.04.2025 18:084 Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов 08.04.2025 18:277 Опубликовано видео задержания ректора ПсковГУ Натальи Ильиной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Елена Припутенко: Ни в коем случае не пытайтесь снять клеща, используя масло или спирт

15.04.2025 14:09|ПсковКомментариев: 0

Как действовать при обнаружении присосавшегося клеща, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«Ни в коем случае не пытайтесь удалять клеща самостоятельно, используя масло, спирт, бензин или жирные кремы! Такие способы абсолютно неэффективны и могут усугубить ситуацию», — предупредила Елена Припутенко.

Она подчеркнула, что лучшим вариантом будет незамедлительно посетить ближайшее медицинское учреждение, такое как травматологический пункт, где опытные врачи аккуратно снимут клеща и подробно проконсультируют по дальнейшим действиям.

Гостья студии разъяснила порядок сдачи клеща на лабораторное обследование: «Удаленного клеща поместите в стерильную банку и доставьте в лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Пскове или Великих Луках. Там проводится анализ на содержание возбудителей опасных болезней, таких как клещевой энцефалит».

Если результаты лабораторных исследований показали, что клещ безопасен, нужно продолжать наблюдать за своим здоровьем.

Если выявлены опасные микроорганизмы, немедленно нужно обратиться к врачу-инфекционисту или педиатру (если пострадал ребенок), чтобы пройти необходимое лечение и оставаться под медицинским наблюдением.

Соблюдение рекомендаций поможет избежать неприятных последствий и обеспечит своевременное принятие необходимых медицинских мер.

Смотрите также
13.03.2025 15:050 В клещах
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?
В опросе приняло участие 107 человек
15.04.2025, 14:300 Рахиба Сулейманова о борьбе с коррупцией: Кнопка «пуск» включена и никогда не отключается 15.04.2025, 14:200 Какие работы входят в техобслуживание газового оборудования, рассказали псковичам 15.04.2025, 14:090 Елена Припутенко: Ни в коем случае не пытайтесь снять клеща, используя масло или спирт 15.04.2025, 14:030 Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы
15.04.2025, 14:010 Около 300 коррупционных нарушений выявили за три месяца в Псковской области 15.04.2025, 13:540 С «Экопрома» взыскали свыше 1,2 млн рублей за складирование мусора в здании на улице Железнодорожной в Пскове 15.04.2025, 13:460 Пешехода сбили в Летнем саду в Пскове. ВИДЕО 15.04.2025, 13:450 Рахиба Сулейманова: Дело Михаила Гавунаса будет рассматривать апелляционный суд
15.04.2025, 13:390 Пресс-служба псковского УМВД приглашает на работу вольнонаемного специалиста 15.04.2025, 13:380 Елена Припутенко: Активность клещей повышается с потеплением 15.04.2025, 13:290 Дело в отношении директора ФК «Псков» продолжают расследовать — прокуратура 15.04.2025, 13:210 «Дневной дозор»: Как победить буллинг в школах?
15.04.2025, 13:200 Два человека травмированы в результате опасного разворота в Пскове 15.04.2025, 13:180 Старший помощник прокурора: Ректор-коррупционер — это чрезвычайная ситуация 15.04.2025, 13:170 На ярмарке трудоустройства в Псковской области представят свыше 3600 вакансий 15.04.2025, 13:090 Рахиба Сулейманова: В ближайшее время будут приняты кадровые решения в отношении ректора ПсковГУ
15.04.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Клещи наступают 15.04.2025, 13:040 Псковский школьник проходит стажировку в Уфе благодаря победе на всероссийском конкурсе 15.04.2025, 13:010 Рахиба Сулейманова о коррупционерах: Кто-то на передовой Родину защищает, а кто-то настолько отравлен властью и деньгами, что берегов не видит 15.04.2025, 12:540 «Ростелеком» обеспечил быстрым мобильным интернетом шесть деревень Псковской области
15.04.2025, 12:530 «Магелланов» пассив 15.04.2025, 12:490 Семиклассники из лицея №10 посетили производство обуви Nordman 15.04.2025, 12:461 Псковичей призвали сообщать следователям о фактах противоправной деятельности ректора Натальи Ильиной 15.04.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе» о борьбе с коррупцией и «деле Ильиной»
15.04.2025, 12:300 Назначен новый руководитель управления Госавтоинспекции Псковской области 15.04.2025, 12:240 «Кузница»: Клещи наступают 15.04.2025, 12:140 На весенний субботник в приюте «Лесопилка» приглашают псковичей 15.04.2025, 12:100 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе» о безопасном обслуживании газового оборудования
15.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 апреля 15.04.2025, 11:580 Тему войны в литературе подняли на встрече с главой псковского отделения Союза писателей РФ 15.04.2025, 11:570 «В фокусе»: помощник прокурора Псковской области о борьбе с коррупцией и «деле Ильиной» 15.04.2025, 11:460 Андрей Горкунов: Золотистый шакал опаснее для домашних животных, чем волк
15.04.2025, 11:330 Похитителя сладостей задержали росгвардейцы в великолукском гипермаркете 15.04.2025, 11:230 Программа на три дня форума «Русский Запад» подготовлена насыщенная — директор библиотеки имени Курбатова 15.04.2025, 11:130 Кадровое решение насчет ПсковГУ ещё не принято — Минобрнауки 15.04.2025, 11:060 Одна из экспозиций псковского музея закрыта 15 апреля для реновации
15.04.2025, 10:580 «В фокусе»: О безопасном обслуживании газового оборудования 15.04.2025, 10:510 Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить в ближайшую пятницу 15.04.2025, 10:480 Посвященный героям Великой Отечественной войны круглый стол прошел в Великих Луках 15.04.2025, 10:430 Три книжные выставки открылись в псковской библиотеке в рамках форума «Русский Запад»
15.04.2025, 10:380 41% псковичей считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет — опрос 15.04.2025, 10:300 «Потягнем за Отечество!»: Петр Витгенштейн 15.04.2025, 10:180 «Вино на миллион»: псковские таможенники пресекли незаконный ввоз семи бутылок дорогого алкоголя 15.04.2025, 10:100 Пейзажи из числа художественных документов эпохи экспонирует «Михайловское»
15.04.2025, 09:550 Золотистого шакала заметили в районе Корытовского лесопарка в Пскове 15.04.2025, 09:500 Мужчину в джинсовой куртке продолжают искать в Псковском районе 15.04.2025, 09:400 Совместная вечерняя пробежка в 5 км пройдет в Пскове 15 апреля 15.04.2025, 09:300 Под риском пострадать от заморозков оказались не менее 4,7 тысячи га садов и виноградников
15.04.2025, 09:150 Выставки и встречи с писателями запланированы в первый день XX книжного форума «Русский Запад» 15.04.2025, 09:000 Сотрудники ФСБ изъяли почти 50 кг веществ у участника сети наркотрафика в Псковской области 15.04.2025, 08:500 В России в десять раз возросло число лесных пожаров 15.04.2025, 08:400 В Госдуму внесут проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ
15.04.2025, 08:290 Организаторов концертов и матчей обяжут страховать зрителей 15.04.2025, 08:200 Семинар по грантам президента РФ на экологические проекты пройдёт в Пскове 15.04.2025, 08:160 Мужчину в кожаной серой куртке разыскивают в деревне Захаркино Островского района 15.04.2025, 08:000 В России может появится звание «Почетная трудовая династия России»
15.04.2025, 07:300 Международный день культуры празднуют 15 апреля 15.04.2025, 07:000 Великий Вторник отмечают православные христиане: что запрещено делать в Берещенье 14.04.2025, 22:001 Психолог объяснил мотивы просмотра фильмов для взрослых 14.04.2025, 21:540 Псковских курсантов наградили за успехи в социальной науке, искусстве и спорте
14.04.2025, 21:410 Укравший дочку отец разыскивается в Псковской области 14.04.2025, 21:400 ФК «Луки-Энергия» одержал первую победу в первенстве России 14.04.2025, 21:200 За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли почти 1,5 тысячи нарушений в регионе 14.04.2025, 21:000 Припаркованные авто по улице Рокоссовского просят убрать псковичей 15 апреля
14.04.2025, 20:572 Многодетная семья из Латвии познакомилась с Псковским кремлем 14.04.2025, 20:400 Экскурсия для студентов-электриков прошла на заводе «АВАР» 14.04.2025, 20:200 Юный воспитанник псковского клуба Nordman стал финалистом турнира по настольному теннису в Петербурге 14.04.2025, 20:041 Центральные псковские дороги будут перекрыты 20 апреля
14.04.2025, 20:001 Бывший вице-губернатор Салий покинул очередной пост 14.04.2025, 19:510 Подставное видео возбуждения уголовного дела на начальника районной Госавтоинспекции распространяют в соцсетях 14.04.2025, 19:440 17-летнюю псковичку с пирсингом носа ищут в Псковском районе 14.04.2025, 19:300 Рейтингомер: крах Ильиной, арест в ГИБДД и тремор в госмедиахолдинге. ВИДЕО
14.04.2025, 19:040 Мошенники пытаются обмануть псковичей от лица депутата гордумы Натальи Юрченко 14.04.2025, 19:020 Более половины респондентов ПЛН не видит необходимости в появлении уполномоченного по защите животных 14.04.2025, 18:470 В Бежаницком районе женщина предстанет перед судом за убийство двух человек. ВИДЕО 14.04.2025, 18:392 Рейтингомер: крах Ильиной, арест в ГИБДД и тремор в госмедиахолдинге
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru