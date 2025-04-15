Общество

Россельхознадзор пообещал победу над борщевиком в 2025 году

Россельхознадзор рассчитывает в 2025 году победить борщевик Сосновского с помощью нового средства биологической защиты. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

По его словам, специалисты подведомственного научного института работают над созданием биопестицида, способного подавлять устойчивость растения.

«Наш институт занимается [разработкой] биопестицида на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно», — отметил Данкверт.

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Борщевик Сосновского — токсичное растение, которое представляет серьезную угрозу для людей, животных и экосистем.

Опасность для человека заключается прежде всего в ожогах. Попадание сока борщевика на кожу вызывает тяжелые ожоги с волдырями.

Пыльца растения способна вызвать раздражение дыхательных путей, тошноту, головокружение и даже потерю сознания. У аллергиков возможна асфиксия.

Борщевик активно захватывает территорию, вытесняя местную флору и нанося ущерб сельскому хозяйству. Его компоненты подавляют всхожесть семян других культур.

В феврале 2024 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому владельцы земельных участков будут обязаны проводить работы по уничтожению борщевика Сосновского, пишет РБК.

Документ наделит правительство правом формировать перечень инвазивных видов растений, в который, как ожидается, войдет и борщевик. Кроме того, кабмин сможет утверждать список мероприятий по борьбе с подобными видами.

В пояснительной записке указано, что региональные меры по сдерживанию распространения борщевика оказались недостаточными. По мнению авторов инициативы, одна из главных причин — бездействие со стороны собственников участков. Некоторые вовсе игнорируют проблему, другие проводят обработку несвоевременно или неэффективно. Также отмечается, что часть владельцев не допускает специалистов к участкам для проведения санитарных мероприятий.