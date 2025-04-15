Россельхознадзор пообещал победу над борщевиком в 2025 году

Россельхознадзор рассчитывает в 2025 году победить борщевик Сосновского с помощью нового средства биологической защиты. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.
По его словам, специалисты подведомственного научного института работают над созданием биопестицида, способного подавлять устойчивость растения.
В феврале 2024 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому владельцы земельных участков будут обязаны проводить работы по уничтожению борщевика Сосновского, пишет РБК.
Документ наделит правительство правом формировать перечень инвазивных видов растений, в который, как ожидается, войдет и борщевик. Кроме того, кабмин сможет утверждать список мероприятий по борьбе с подобными видами.
В пояснительной записке указано, что региональные меры по сдерживанию распространения борщевика оказались недостаточными. По мнению авторов инициативы, одна из главных причин — бездействие со стороны собственников участков. Некоторые вовсе игнорируют проблему, другие проводят обработку несвоевременно или неэффективно. Также отмечается, что часть владельцев не допускает специалистов к участкам для проведения санитарных мероприятий.