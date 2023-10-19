Общество

Рейтинг борщевика

Псковская область занимает пятое место в стране по площади распространения борщевика. Такие данные содержатся в федеральном законопроекте, недавно внесенном на рассмотрение Госдумой. В нем отражены проблемы с борщевиком, о которых псковские депутаты писали в столицу полтора года назад. Если документ примут к исполнению, собственникам любого участка земли за борщевик будут грозить штрафы до 700 тысяч рублей. В деталях разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Закон против борщевика

Группа из 17 депутатов Госдумы внесла на рассмотрение парламента законопроект, вводящий дополнительные меры против стремительного зарастания территории страны борщевиком Сосновского. Документ предполагает изменения в статье 13 Земельного кодекса, в которой сказано о защите земель. Список того, от чего собственники и арендаторы земли должны ее защищать, в случае принятия законопроекта будет дополнен инвазивными растениями, перечень которых в дальнейшем предстоит утвердить правительству. Однако авторы поправок прямо заявляют о том, что они направлены на борьбу с борщевиком.

Они поясняют, что инвазивные растения обитают за пределами своих естественных ареалов, а своей численностью и темпами распространения создают угрозу жизни и здоровью граждан, угрозу сохранению биологического разнообразия и причиняют вред отдельным отраслям экономики. Исходя из этих свойств, назван первый кандидат в будущий правительственный перечень.

«Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность, - сказано в пояснительной записке к законопроекту. - Одно растение может давать до 20 тысяч семян, он устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов. Растение вторгается в природные, не нарушенные человеком экосистемы, сводит их биоразнообразие к минимуму».

Также авторы поправок напоминают об опасности борщевика для людей, получающих ожоги от контакта с содержащимися в растении эфирными маслами.

Необходимость принятия поправок обосновывают тем, что в настоящее время Земельным кодексом установлена ответственность собственников только за земли сельхозназначения, владельцы обязаны не допускать их зарастание сорными растениями. В перечне сорных растений борщевик уже содержится. Признаки неиспользования участка контролирующие органы могут усмотреть после его зарастания на 50%, что влечет штраф по федеральному КоАП, его точный размер зависит от кадастровой стоимости земли, но не меньше 10 тысяч рублей. Дело может дойти до изъятия заросшей земли, но случается это крайне редко, например, в Псковской области подобных прецедентов еще не зафиксировано.

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Голос с земли

Новый закон нужен, потому что очаги произрастания борщевика расположены не только на сельхозземлях, опасное растение плодится на землях поселений, и на полосах отчуждения у дорог. Для их собственников ответственность на федеральном уровне не предусмотрена. На региональном она тоже невелика. Так, в Псковской области привлекать собственников земли, занятой борщевиком, удается только за сухостой в пожароопасный сезон, однако штраф можно назвать крошечным: 3-5 тысяч рублей.

Также у регионов есть право разрабатывать и финансировать собственные программы по борьбе с борщевиком. В думском законопроекте приведен список областей, краев и республик, где обнаружен борщевик, - всего 39 субъектов, заросших опасным растением.

В этом рейтинге Псковская область по площади распространения борщевика делит пятое место с Калужской - по 20 000 га под борщевиком на каждый регион. Сильнее заросли только Пермский край (59 000 га), Московская (43 200 га), Тверская (40 000 га) и Вологодская области (28 000 га). Данные приведены на 2022 год.

Из документа следует, что Псковская область оказалась в числе восьми субъектов, в которых региональные власти выделяют средства на борьбу с инвазивным сорняком. Только четыре региона направляли на эти цели финансирование на протяжении каждого из последних трех лет. На Псковщине суммы составили 5, 10 и 14 млн рублей в 2020-м, 21-м и 22-м годах.

«Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет ряд субъектов Российской Федерации активно осуществляют указанную работу за счет средств своих бюджетов, мероприятия не привели к снижению распространения борщевика Сосновского», - констатируют авторы законопроекта.

Такое положение вещей они объясняют позицией владельцев земли. Либо они вовсе не борются с борщевиком, либо нарушают сроки обработки или проводят ее с низкой эффективностью, а когда обработка проходит за бюджетный счет, не пускают на свои участки.

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Если предлагаемый законопроект будет принят, то с борщевиком обязаны будут бороться собственники всех земельных участков. Более того, за игнорирование обязанностей, прописанных в Земельном кодексе, предусмотрена административная ответственность. Их неисполнение регулирует статья 8.7 КоАП РФ. Она предполагает только штрафные санкции. Для граждан - 20-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 50-100 тысяч рублей, для юрлиц - 400-700 тысяч рублей.

Федеральные штрафы - куда более грозный рычаг воздействия, чем тот арсенал, который ранее был в распоряжении региональных властей. Кажется, это тот случай, когда в столице услышали голос с мест. Звучал он, в том числе, из Псковской области. В марте прошлого года депутаты Псковского областного Собрания приняли решение направить в Минсельхоз письмо с просьбой разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком.

«Нужно признать, что на настоящий момент борьба с сорняком не дает необходимого результата, - комментировал ситуацию псковский губернатор Михаил Ведерников. - Чтобы решить эту проблему, нужна системная работа, которую все уровни власти должны вести синхронно и с пониманием дела».

Было понятно, что собственными силами не справиться с задачей выкорчевать 20 000 га ядовитых зонтиков. «В основной массе борщевик распространен на территориях земель общего пользования, вдоль дорог и на неиспользуемых земельных участках», - писали псковские депутаты ровно о том, что сейчас нашло отражение в законопроекте.

В случае его принятия в Госдуме, одобрения в Совете Федерации и после подписания президентом закон заработает с 1 сентября 2024 года. Как раз следующее лето станет возможностью для собственников земли принять меры, чтобы по осени не попасть под крупный штраф за выращенный «урожай».

Юлия Магера