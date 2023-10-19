Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как не впасть в уныние осенью
«Велрыбпром» вкусно и качественно
Господин Рейтингомер
Теплый дом ЛОНГРИД
Экономим на покупках
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
Региональные меры соцподдержки
распродажа стройматериалов
Досуг псковского школьника
«Истфакт» Остров обезьян
ЛОНГРИД проверить здоровье
Санаторный туризм
изменяя лик родной земли
молодежь облсовпрофа
 
 
 
ещё Общество 19.10.2023 14:020 Великолукская межрайонная больница станет филиалом областной 19.10.2023 17:330 Алексей Наумец включился в работу фонда «Защитники Отечества» в Пскове 19.10.2023 17:170 Михаил Ведерников отметил успехи аграриев и вручил специалистам региональные и ведомственные награды 19.10.2023 17:120 ФСБ просит наказать себежского судью за дисциплинарный проступок 19.10.2023 16:420 В России упростили порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны 19.10.2023 16:160 «Беседка»: О профориентации в школе и профильных психолого-педагогических классах. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 16.10.2023 12:192 Банк России вводит в оборот новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 12.10.2023 11:1323 Крымский пост. Что стоит за новым назначением митрополита Тихона и почему его сменщику в Пскове будет непросто 17.10.2023 07:000 В Псковской области простились с тремя погибшими участниками СВО 13.10.2023 10:500 Смерть на работе ценой в два миллиона 15.10.2023 11:539 Митрополит Тихон назвал свое назначение в Крым отправкой на курорты Колымы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Рейтинг борщевика

19.10.2023 14:35|ПсковКомментариев: 0

Псковская область занимает пятое место в стране по площади распространения борщевика. Такие данные содержатся в федеральном законопроекте, недавно внесенном на рассмотрение Госдумой. В нем отражены проблемы с борщевиком, о которых псковские депутаты писали в столицу полтора года назад. Если документ примут к исполнению, собственникам любого участка земли за борщевик будут грозить штрафы до 700 тысяч рублей. В деталях разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Закон против борщевика

Группа из 17 депутатов Госдумы внесла на рассмотрение парламента законопроект, вводящий дополнительные меры против стремительного зарастания территории страны борщевиком Сосновского. Документ предполагает изменения в статье 13 Земельного кодекса, в которой сказано о защите земель. Список того, от чего собственники и арендаторы земли должны ее защищать, в случае принятия законопроекта будет дополнен инвазивными растениями, перечень которых в дальнейшем предстоит утвердить правительству. Однако авторы поправок прямо заявляют о том, что они направлены на борьбу с борщевиком.

Они поясняют, что инвазивные растения обитают за пределами своих естественных ареалов, а своей численностью и темпами распространения создают угрозу жизни и здоровью граждан, угрозу сохранению биологического разнообразия и причиняют вред отдельным отраслям экономики. Исходя из этих свойств, назван первый кандидат в будущий правительственный перечень.

«Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность, - сказано в пояснительной записке к законопроекту. - Одно растение может давать до 20 тысяч семян, он устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов. Растение вторгается в природные, не нарушенные человеком экосистемы, сводит их биоразнообразие к минимуму».

Также авторы поправок напоминают об опасности борщевика для людей, получающих ожоги от контакта с содержащимися в растении эфирными маслами.

Необходимость принятия поправок обосновывают тем, что в настоящее время Земельным кодексом установлена ответственность собственников только за земли сельхозназначения, владельцы обязаны не допускать их зарастание сорными растениями. В перечне сорных растений борщевик уже содержится. Признаки неиспользования участка контролирующие органы могут усмотреть после его зарастания на 50%, что влечет штраф по федеральному КоАП, его точный размер зависит от кадастровой стоимости земли, но не меньше 10 тысяч рублей. Дело может дойти до изъятия заросшей земли, но случается это крайне редко, например, в Псковской области подобных прецедентов еще не зафиксировано.

Смотрите также
06.04.2023 10:060 Недоборщили

Голос с земли

Новый закон нужен, потому что очаги произрастания борщевика расположены не только на сельхозземлях, опасное растение плодится на землях поселений, и на полосах отчуждения у дорог. Для их собственников ответственность на федеральном уровне не предусмотрена. На региональном она тоже невелика. Так, в Псковской области привлекать собственников земли, занятой борщевиком, удается только за сухостой в пожароопасный сезон, однако штраф можно назвать крошечным: 3-5 тысяч рублей.

Также у регионов есть право разрабатывать и финансировать собственные программы по борьбе с борщевиком. В думском законопроекте приведен список областей, краев и республик, где обнаружен борщевик, - всего 39 субъектов, заросших опасным растением.

В этом рейтинге Псковская область по площади распространения борщевика делит пятое место с Калужской - по 20 000 га под борщевиком на каждый регион. Сильнее заросли только Пермский край (59 000 га), Московская (43 200 га), Тверская (40 000 га) и Вологодская области (28 000 га). Данные приведены на 2022 год.

Из документа следует, что Псковская область оказалась в числе восьми субъектов, в которых региональные власти выделяют средства на борьбу с инвазивным сорняком. Только четыре региона направляли на эти цели финансирование на протяжении каждого из последних трех лет. На Псковщине суммы составили 5, 10 и 14 млн рублей в 2020-м, 21-м и 22-м годах.

«Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет ряд субъектов Российской Федерации активно осуществляют указанную работу за счет средств своих бюджетов, мероприятия не привели к снижению распространения борщевика Сосновского», - констатируют авторы законопроекта.

Такое положение вещей они объясняют позицией владельцев земли. Либо они вовсе не борются с борщевиком, либо нарушают сроки обработки или проводят ее с низкой эффективностью, а когда обработка проходит за бюджетный счет, не пускают на свои участки.

Если предлагаемый законопроект будет принят, то с борщевиком обязаны будут бороться собственники всех земельных участков. Более того, за игнорирование обязанностей, прописанных в Земельном кодексе, предусмотрена административная ответственность. Их неисполнение регулирует статья 8.7 КоАП РФ. Она предполагает только штрафные санкции. Для граждан - 20-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 50-100 тысяч рублей, для юрлиц - 400-700 тысяч рублей.

Федеральные штрафы - куда более грозный рычаг воздействия, чем тот арсенал, который ранее был в распоряжении региональных властей. Кажется, это тот случай, когда в столице услышали голос с мест. Звучал он, в том числе, из Псковской области. В марте прошлого года депутаты Псковского областного Собрания приняли решение направить в Минсельхоз письмо с просьбой разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком.

«Нужно признать, что на настоящий момент борьба с сорняком не дает необходимого результата, - комментировал ситуацию псковский губернатор Михаил Ведерников. - Чтобы решить эту проблему, нужна системная работа, которую все уровни власти должны вести синхронно и с пониманием дела».

Было понятно, что собственными силами не справиться с задачей выкорчевать 20 000 га ядовитых зонтиков. «В основной массе борщевик распространен на территориях земель общего пользования, вдоль дорог и на неиспользуемых земельных участках», - писали псковские депутаты ровно о том, что сейчас нашло отражение в законопроекте.

В случае его принятия в Госдуме, одобрения в Совете Федерации и после подписания президентом закон заработает с 1 сентября 2024 года. Как раз следующее лето станет возможностью для собственников земли принять меры, чтобы по осени не попасть под крупный штраф за выращенный «урожай».

Юлия Магера

Теги: #сельское хозяйство #борщевик #законопроект #земля
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу об онлайн-продаже алкоголя?
В опросе приняло участие 241 человек
19.10.2023, 17:330 Алексей Наумец включился в работу фонда «Защитники Отечества» в Пскове 19.10.2023, 17:170 Михаил Ведерников отметил успехи аграриев и вручил специалистам региональные и ведомственные награды 19.10.2023, 17:120 ФСБ просит наказать себежского судью за дисциплинарный проступок 19.10.2023, 17:020 Дороги перекроют в двух районах Псковской области из-за подготовки к ралли
19.10.2023, 16:500 О культуре и цензуре 19.10.2023, 16:420 В России упростили порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны 19.10.2023, 16:290 Пистолеты с русалками и клинки из моржовой кости: эксклюзивная выставка оружия открылась в псковском музее 19.10.2023, 16:180 Владимир Зубов о курсе рубля и развороте на Восток
19.10.2023, 16:160 «Беседка»: О профориентации в школе и профильных психолого-педагогических классах. ВИДЕО 19.10.2023, 16:050 Выставка ко Дню написания бумажных писем откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 19.10.2023, 15:550 Митрополит Арсений впервые возглавит божественную литургию в Пскове 22 октября 19.10.2023, 15:420 Андрей Ермаков: Мы увидим учеников педагогических классов на работе в наших образовательных учреждениях
19.10.2023, 15:370 Жители Псковской области смогут сократить расходы на связь на 50% 19.10.2023, 15:320 «Три мудреца»: Как жить в стране победившего чиновничества? ВИДЕО 19.10.2023, 15:240 Шесть кандидатов на выборах-2023 в Псковской области скрыли наличие судимости  19.10.2023, 15:170 Выставка «Небесные покровители» открылась в Псковском музее. ВИДЕО
19.10.2023, 15:130 Дмитрий Шахов: Жаль, что одна из ведущих партий не смогла участвовать в выборах в районах области  19.10.2023, 15:080 Великолукский парк аттракционов временно закрывается 19.10.2023, 15:010 Причину признания части бюллетеней на выборах недействительными назвал Дмитрий Шахов  19.10.2023, 14:590 Белорусские товары смогут купить псковичи на продовольственной ярмарке 
19.10.2023, 14:580 Жалоб от наблюдателей на выборах-2023 в регионе не было - Игорь Сопов  19.10.2023, 14:520 Книга жалоб без предложений 19.10.2023, 14:510 Памятный знак от избиркома получили семь партий в Псковской области  19.10.2023, 14:480 Торжественная презентация трамвая «Достоевский» состоялась в Петербурге
19.10.2023, 14:400 Заявку на проведение ДЭГ на президентских выборах готовят в Псковской области  19.10.2023, 14:400 Великолукская академия физической культуры и спорта приглашает абитуриентов на экскурсию 19.10.2023, 14:350 Рейтинг борщевика 19.10.2023, 14:260 Островичку подозревают в краже еды из магазина
19.10.2023, 14:170 Сергей Шерстобитов назначен руководителем аппарата – администратором областного суда 19.10.2023, 14:140 Путин одобрил предложение объявить 2024-й Годом спорта 19.10.2023, 14:020 Великолукская межрайонная больница станет филиалом областной 19.10.2023, 13:510 Мошенники получили от жителей Псковской области более 700 тысяч рублей
19.10.2023, 13:410 Дефицит кадров в сфере педагогики особенно ощутим - эксперт 19.10.2023, 13:320 Тактильные варвары 19.10.2023, 13:220 Снег и мороз до 5 градусов прогнозируют в Псковской области 20 октября 19.10.2023, 13:150 Почти на 40% сократилось число погибших в ДТП в Псковской области
19.10.2023, 13:040 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 19.10.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Как жить в стране победившего чиновничества? 19.10.2023, 12:580 На дорожную разметку в Пскове планируют потратить 4 миллиона рублей 19.10.2023, 12:550 Не заржавеет
19.10.2023, 12:520 Первый снег пошел в Пскове. ВИДЕО 19.10.2023, 12:380 Великолукский дорожник почувствовал себя плохо на работе и умер в больнице 19.10.2023, 12:290 Семья погибшего контрактника обратилась за помощью к Александру Котову 19.10.2023, 12:150 Кондитер из Пскова не прошла в финал кулинарного шоу
19.10.2023, 12:100 Минометную мину обнаружили на берегу пруда в Великих Луках 19.10.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о профориентации в школе и профильных психолого-педагогических классах 19.10.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 октября 19.10.2023, 11:520 Скончался актёр Сергей Гладков, известный по ролям в «Каламбуре»
19.10.2023, 11:330 Почти 10 млн рублей готовы направить на капремонт здания центра нацпарка «Себежский» в Пскове 19.10.2023, 11:210 Горящие путевки могут исчезнуть в России 19.10.2023, 11:170 Участок улицы Байкова перекрыли в Пскове 19.10.2023, 11:070 Дорожная авария случилась в Пскове во время выполнения левого поворота на улице Юбилейной. ФОТО
19.10.2023, 10:510 «15 ударов клинком»: спустя восемь лет псковичку признали виновной в убийстве 19.10.2023, 10:400 «Три мудреца»: Как жить в стране победившего чиновничества? 19.10.2023, 10:300 Пропавших псковских рыбаков продолжают искать в акватории реки Великой 19.10.2023, 10:200 Ревнивая великолучанка метнула тарелку в лоб сопернице
19.10.2023, 10:100 «Пуково» и «Мусорка»: в Госдуме предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов 19.10.2023, 10:000 «Беседка»: О профориентации в школе и профильных психолого-педагогических классах 19.10.2023, 09:500 В Госдуму внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков 19.10.2023, 09:490 Врио председателя комитета по ветеринарии Псковской области назначен Валерий Удалов
19.10.2023, 09:400 Двух коров и свинью спасли при пожаре в печорской деревне 19.10.2023, 09:300 Конференция в честь 100-летия городского общества краеведения пройдет в Великих Луках 19.10.2023, 09:201 Сына и тёщу легендарного музыканта Стаса Намина зарезали в коттедже 19.10.2023, 09:152 В России начнут массово строить дорожки для электросамокатов
19.10.2023, 09:000 Получателей накопительной пенсии в 2024 году станет вдвое больше 19.10.2023, 08:400 В Совфеде поддержали повышение лимита по вкладам для малоимущих до 100 тыс. 19.10.2023, 08:200 В России предложили создать цифровой сервис для подачи групповых исков в суд 19.10.2023, 08:052 Уровень счастья вырос среди российской молодежи
19.10.2023, 07:430 Минфин проработает вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр 19.10.2023, 07:210 Аренда домов на Новый год подорожала в России 19.10.2023, 07:000 В Европейскую Россию приходят заморозки и гололедица 18.10.2023, 22:190 В Пскове водитель перепутал сигналы светофора и устроил ДТП
18.10.2023, 22:160 Региональный полуфинал проекта «Флагманы образования» прошел в Пскове 18.10.2023, 22:000 Кровлю многоквартирного дома заменили в деревне Быстрецово Псковского района 18.10.2023, 21:400 Лекцию о Никандре Псковском проведут храме Александра Невского 18.10.2023, 21:200 Банк России спрогнозировал инфляцию выше 7% по итогам года
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru