Общество

Семи участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почётный гражданин Великих Лук»

На заседании Великолукской городской Думы сегодня, 17 апреля, было принято решение присвоить звание «Почётный гражданин города Великие Луки» семи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием 80-летия Великой Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фотографии: Великолукская городская Дума

Почётное звание присвоено: Марии Сизовой; Ивану Вишневу; Пётру Веденееву; Семёну Линейкину; Антонине Ивановской; Любови Платовой; Евгению Кудряшову.

Как отметил в ходе обсуждения заместитель главы города, депутат Николай Андросович: «Ветераны заслуживают безмерной благодарности за подвиг, который они совершили».

Депутат Дмитрий Белюков подчеркнул: «Это только небольшая часть, из того, что мы можем сделать». А депутат Евгений Шумайлов добавил: «Семи нашим землякам присваивается звание почётного гражданина. Это достойные люди, и они, действительно, заслуживают этого высокого звания».

«Хочу сделать акцент – все они участники Великой Отечественной войны, и сегодня они – живые примеры героизма той эпохи. Мы гордимся, что такие люди живут среди нас», – подчеркнул депутат Константин Максимов.

Глава города воинской славы Великие Луки Николай Козловский напомнил о важности юбилейной даты:

«80-летие Победы – это большое событие. И сегодняшнее решение – это акт уважения, признания и благодарности всем, кто ковал нашу Великую Победу».



Присвоение почётного звания ветеранам стало частью исполнения поручений Российского организационного комитета «Победа», утверждённых президентом России Владимиром Путиным.