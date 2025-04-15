Общество

Сотрудники «Михайловского» отработали приёмы оказания первой помощи на манекенах и коллегах

Специальные занятия по оказанию первой помощи прошли сегодня, 17 апреля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Специалисты Пушкинского заповедника освоили важнейшие приёмы для спасения жизни людей в чрезвычайной ситуации или при несчастном случае (методы сердечно-лёгочной реанимации, порядок действий при кровопотере), а также узнали, как правильно вести себя в критические моменты.

Как рассказали в музее, занятия для музейщиков провели опытные специалисты регионального отделения Российского Красного Креста Анна Гирилюк и Валерия Мишакова. Они инструктировали сотрудников разных отделов и служб музея-заповедника, а именно: работников экскурсионного отдела, смотрителей и научных сотрудников музеев-усадеб «Михайловское», «Тригорское», «Петровское, «Пушкинская деревня» и Ремесленного центра в деревне Бугрово, дежурных библиотекарей, специалистов из службы музейных территорий, службы музейных лесов и парков, дежурных гостевых домов. Руководил санитарными учениями заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной безопасности, технической эксплуатации и хозяйственной деятельности Валерий Александров.

Важно, что медики не ограничились изложением теоретических знаний, но провели практические занятия, где музейщики могли применить полученную информацию непосредственно в действии, тренируясь как на манекенах, так и на коллегах. «Такой подход гораздо эффективнее пассивного изучения пособий и видеоматериалов. Ведь первая помощь требует уверенных практических навыков, а не простого понимания неких алгоритмов», — отметили в «Михайловском».

В музее напомнили, что в эти дни в Пушкинском заповеднике объявлен санитарный период, и сейчас, когда туристический поток предельно снижен, сотрудники учреждения могут не только провести необходимые санитарно-хозяйственные работы на музейных объектах, но и уделить больше обычного своей научной работе или получить другие важные сведения и навыки.