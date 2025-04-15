Общество

Псковские барсики заняли призовое место в финале конкурса «Туристический сувенир»

Проект «Псковские Барсики самые милые» занял призовое место в финале межрегионального конкурса «Туристический сувенир – Серебряное Ожерелье» 2025 в номинации «Сувенир-игрушка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Школе креативных индустрий Пскова.

Фото: Школа креативных индустрий Пскова/ сообщество ВКонтакте

Благодаря успешному результаты проект станет участником Большого Финал, который состоится в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге.

Напомним, что всего на участие в межрегиональном конкурсе было заявлено 468 изделий от авторов и производителей туристических сувениров из 10 регионов Северо-Западного федерального округа. В финал допустили 235 изделий. На конкурс были отправлены три барсика, Савва, Валя и Веня, ставшие героями анимационного фильма Школы креативных индустрий.