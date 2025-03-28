Туризм

Псковские барсики прошли в финал конкурса «Туристический сувенир»

Псковские барсики стали финалистами межрегионального конкурса «Туристический сувенир – Серебряное Ожерелье» 2025 в номинации «Сувенир-игрушка», сообщили Псковской Ленте Новостей в Школе креативных индустрий.

Всего на участие в межрегиональном конкурсе было заявлено 468 изделий от авторов и производителей туристических сувениров из 10 регионов Северо-Западного федерального округа. В финал допущено 235 изделий из 10 регионов. Псковская область подала 30 заявок.

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На конкурс были отправлены три барсика, Савва, Валя и Веня, ставшие героями анимационного фильма Школы креативных индустрий. Это работы мастеров Псковского кукольного дома Анны Невар и Натальи Колесник по заказу учащихся и педагогов Школы креативных индустрий. Рекомендации по их внешнему виду давала сценарист мультфильма, а названы барсики именами известных псковичей.

«Как преподаватель и наставник, я очень рада, что наши барсики прошли в финал конкурса. Это не просто успех, это важный шаг в развитии творческих способностей наших детей. Участие в таких конкурсах помогает ребятам раскрыть свой потенциал, научиться работать в команде и поверить в свои силы», - рассказала педагог ШКИ Диана Бартенева.

Представители ШКИ будут презентовать проект «Псковские барсики самые милые» на финальных мероприятиях межрегионального конкурса, которые пройдут 15-17 апреля в Светлогорске.

«Особенно ценно, что наши работы будут представлены на таком высоком межрегиональном уровне. Это вдохновляет детей продолжать заниматься творчеством и даёт им понимание, что их труд и талант востребованы. Такие достижения формируют у учащихся чувство гордости за свою работу и стимулируют их к новым свершениям. Я уверена, что это только начало нашего пути, и впереди нас ждёт ещё много интересных проектов и побед!» - отметила преподаватель.

Конкурс «Туристический сувенир» реализуется по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО и рабочей группы проекта «Серебряное ожерелье России».

Статистика финалистов по регионам выглядит следующим образом: 55 заявок — от Калининградской области, 38 — от Мурманской (этот регион был лидером по количеству поданных заявок), следом идет Республика Карелия — 27 ее представителей вышли в финал.

Петербург и Ленобласть по количеству финалистов на третьем и четвертом месте (25 и 24 представителя соответственно).

Также в шорт-листе представлены:

Новгородская область — 16;

Вологодская область — 15;

Республика Коми — 13;

Архангельская область — 12;

Псковская область — 10.

Что касается статистики по номинациями, тут лидеры сохранились. Больше всего финалистов в номинациях «Сувенир региона» (50) и «Сувенир города» (38). На третьем месте по числу вошедших в шорт-лист премии — «Сувенир музея» (25). За звание лучшего гастрономического сувенира будут бороться авторы 23 идей, еще 17 кандидатов представляют «Сувенир туристического маршрута». Всего в конкурсе 17 номинаций.

Финал конкурса пройдет в Светлогорске с 15 по 17 апреля. Его победители смогут принять участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир — 2025».