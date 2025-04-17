Общество

Флаги к 9 Мая украсили Ольгинский мост в Пскове

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Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут в Пскове в очном формате

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Напомним, в Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдут в очном формате.

Флаги «9 Мая. Победа!» украсили Ольгинский мост в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В опросе приняло участие 334 человека

В опросе приняло участие 334 человека

Все и так прекрасно, мой универ - ПсковГУ.

Вуз – не только его ректор, а и профессиональный коллектив.

ПсковГУ уже ничего не поможет.

Репутация восстановится, когда все украденные деньги уйдут на реальное развитие вуза.

Для начала стоит вернуть уволенных при Наталье Ильиной преподавателей.

Вуз должен вернуться к структуре классического университета.

Стоит начать с отмены всех «реформ» Натальи Ильиной.

Необходимо полностью заменить всю управленческую команду университета.

Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?

Флаги к 9 Мая украсили Ольгинский мост в Пскове

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Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут в Пскове в очном формате

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