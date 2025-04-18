Общество

В Новоржевском районе ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим ввели в Новоржевском районе с 18 апреля, сообщила глава района Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На период действия особого противопожарного режима на территории Новоржевского района установлены дополнительные требования пожарной безопасности, включая запрет на посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территории поселений, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, автомобильных дорог, в лесах.

Ранее сообщалось, что кинодеревня сгорела в Новоржевском районе. Предположительная причина - пал травы.