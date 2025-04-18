Общество

Акарицидная обработка общественных мест началась в Псковской области

В Псковской области начались противоклещевые акарицидные обработки парков, скверов, кладбищ, мест массового отдыха, а также прилегающих к ним пространств на расстоянии не менее 50 метров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«По данным на 17 апреля работы проведены на физической площади 110 гектаров, что составляет 16,3% от запланированного объема. Акарицидные обработки должны пройти на площади 675 гектаров, в том числе 190 гектаров - на территориях летних оздоровительных лагерей. Точные сроки работ зависят от природы: необходимо, чтобы установилась сухая безветренная погода», - отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что за минувшую неделю в Псковской области зафиксировали 29 укусов клещей.