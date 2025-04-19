Общество

К 80-летию поселка Крипецкое

Исполняется важная дата — 80-летие посёлка Крипецкое, небольшой частички Псковского района. В развитии района Крипецкое сыграло немалую роль. Ведь именно отсюда вывозилось огромное количество торфа на поля колхозов и совхозов. В поселке вырабатывали торфобрикет для нужд не только района, но и области. О том, как зарождался поселок и какую роль он играет по сей день в жизни региона, узнаем в статье местной жительницы Нины Ивановой.

Фото: «Крипецкое-1» / «ВКонтакте»

Весна. 2025 год. Год 80-летия Победы! И ещё это год 80-летия рабочего посёлка Крипецкое!

В этот победный 45-й год,

Когда измученный войной народ

Ждал с нетерпением конца войны

И до Победы оставались дни,

Вот в это время в лесном бору,

Крипецкое начинало жизнь свою.

В это нелёгкое время начинал свою жизнь посёлок, строилось торфопредприятие с одноимённым названием – «Крипецкое».

Монастырским именем поселок нарекли,

Сменив в названии лишь букву «ы» на «и».

В нескольких километрах от поселка при передвижении по болотистой местности располагается Крыпецкий монастырь.

На территории соснового бора в военное время располагался штаб 42-й Армии. Солдаты сооружали землянки, в которых в последствии обосновались первые жители Крипецкого.

Первых жителей в землянки заселяли.

В те, солдатские, что Псков освобождали.

Разными жизненными путями, с нелёгкой судьбой первые жители очутились в этом лесном краю. Были здесь и мобилизованные, и вербованные, приезжали и жители близлежащих деревень в поисках лучшей доли. Также возвращались с войны фронтовики. В этот юбилейный год о них обязательно нужно вспомнить. Да и не только в этот период. Помнить нужно всегда!

Первым директором торфопредприятия в Крипецком был командир партизанского отряда Дмитрий Ипатов. Старожилы вспоминали о нём с особым уважением и теплотой. Жил он среди простых людей, вместе с ними делил все тяготы той тяжелой послевоенной жизни.

Всю свою жизнь посвятили Крипецкому и фронтовики: Виктор Васильев, Василий Александров, Михаил Ильин, Михаил Трифонов, Николай Павлов, Николай Лукин и многие другие. Вечная память им за их фронтовые и трудовые заслуги. Труд торфяников был не из лёгких, особенно в те первые годы.

Труд был нелёгким,

Исключительно ручным,

Была лопата орудьем основным.

И так как много довелось капать,

Капаем стали Крипецкое называть.

Получив название второе,

Средь местных стало как название основное.

За посёлком раскинулись поля добычи торфа. По закрайкам виднелся лес. В воздухе стоял запах торфа, смешанный со смолянистой сосной.

Идешь по полю, кругом простор,

И это поле ласкает взор!

Торф под ногами,

И от него, струясь парами,

Идёт тепло!

Торф в караванах,

И там вдали

Глядятся нами, как корабли!

Добыча торфа волнует всех,

Стоит погода - будет успех!

Многое мы потеряли за прошлые годы. Объемы добычи торфа уже не те, не тот размах, нет того величия в профессии торфяника. Но радует то, что пусть в малых объемах, но всё-таки существует добыча торфа, идёт его переработка и отгрузка. Уже более 80 лет без перерыва добывается торф в Крипецком.

Торф добывали

И ныне добывают!

Дело предков

Потомки продолжают.

Сегодня, в преддверии юбилейных событий, хочется поздравить всех жителей Крипецкого с Днём Победы и с юбилеем нашего рабочего посёлка. Особо хочется отметить ветеранов труда, которые отдали многие годы своей жизни Крипецкому. Это Николай Фёдоров, Тамара Храмцова, Нина Смирнова, Анатолий Иванов, Юрий Иванов, Нина Андреева, Антонина Лукина, Виктор Цветков и другие.

Болото, фрезерное поле,

Добыча торфа до утра.

Это коричневое море

Способно волновать сердца.

Болото любит людей сильных,

Годами кто к нему прирос,

Кто среди этих полей дивных

Работал, жил, творил и рос,

Кто слаб душою, кто не может

Работать долго на торфу,

Тому и труд наш очень сложен,

Тому и торф не по нутру.

Жительница поселка Крипецкое Нина Иванова