Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Образование для учащихся с инвалидностью
Великие Луки к 80-летию Победы
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Креативная экономика Как начать свое дело?
Весенние запреты В Псковской области
«Учитель года»: В школе по любви
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Цвета Пасхи ЛОНГРИД
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Задержание ректора ПсковГУ
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
 
 
 
ещё Общество 19.04.2025 17:490 Два температурных рекорда подряд побиты в Пскове 18 и 19 апреля 19.04.2025 18:550 К 80-летию поселка Крипецкое 19.04.2025 18:360 Фотофакт: Купальный сезон в Пскове открыт 19.04.2025 18:180 Мошенники начали заманивать россиян «посылкой от анонима» 19.04.2025 18:060 Заявки на IX фестиваль «Робомастер Псков-2025» подтвердили 72 команды 19.04.2025 17:490 Два температурных рекорда подряд побиты в Пскове 18 и 19 апреля
 
 
 
Самое популярное 14.04.2025 18:392 Рейтингомер: крах Ильиной, арест в ГИБДД и тремор в госмедиахолдинге 15.04.2025 12:300 Назначен новый руководитель управления Госавтоинспекции Псковской области 14.04.2025 18:173 Решение о назначении врио ректора ПсковГУ примет Минобрнауки 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 15.04.2025 15:580 Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ поступила в областной суд
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

К 80-летию поселка Крипецкое

19.04.2025 18:55|ПсковКомментариев: 0

Исполняется важная дата — 80-летие посёлка Крипецкое, небольшой частички Псковского района. В развитии района Крипецкое сыграло немалую роль. Ведь именно отсюда вывозилось огромное количество торфа на поля колхозов и совхозов. В поселке вырабатывали торфобрикет для нужд не только района, но и области. О том, как зарождался поселок и какую роль он играет по сей день в жизни региона, узнаем в статье местной жительницы Нины Ивановой. 

 

Фото: «Крипецкое-1» / «ВКонтакте»

Весна. 2025 год. Год 80-летия Победы! И ещё это год 80-летия рабочего посёлка Крипецкое!

В этот победный 45-й год,

Когда измученный войной народ

Ждал с нетерпением конца войны

И до Победы оставались дни,

Вот в это время в лесном бору,

Крипецкое начинало жизнь свою.

В это нелёгкое время начинал свою жизнь посёлок, строилось торфопредприятие с одноимённым названием – «Крипецкое».

Монастырским именем поселок нарекли,

Сменив в названии лишь букву «ы» на «и».

В нескольких километрах от поселка при передвижении по болотистой местности располагается Крыпецкий монастырь.

На территории соснового бора в военное время располагался штаб 42-й Армии. Солдаты сооружали землянки, в которых в последствии обосновались первые жители Крипецкого.

Первых жителей в землянки заселяли.

В те, солдатские, что Псков освобождали.

Разными жизненными путями, с нелёгкой судьбой первые жители очутились в этом лесном краю. Были здесь и мобилизованные, и вербованные, приезжали и жители близлежащих деревень в поисках лучшей доли. Также возвращались с войны фронтовики. В этот юбилейный год о них обязательно нужно вспомнить. Да и не только в этот период. Помнить нужно всегда!

Первым директором торфопредприятия в Крипецком был командир партизанского отряда Дмитрий Ипатов. Старожилы вспоминали о нём с особым уважением и теплотой. Жил он среди простых людей, вместе с ними делил все тяготы той тяжелой послевоенной жизни.

Всю свою жизнь посвятили Крипецкому и фронтовики: Виктор Васильев, Василий Александров, Михаил Ильин, Михаил Трифонов, Николай Павлов, Николай Лукин и многие другие. Вечная память им за их фронтовые и трудовые заслуги. Труд торфяников был не из лёгких, особенно в те первые годы.

Труд был нелёгким,

Исключительно ручным,

Была лопата орудьем основным.

И так как много довелось капать,

Капаем стали Крипецкое называть.

Получив название второе,

Средь местных стало как название основное.

За посёлком раскинулись поля добычи торфа. По закрайкам виднелся лес. В воздухе стоял запах торфа, смешанный со смолянистой сосной.

Идешь по полю, кругом простор,

И это поле ласкает взор!

Торф под ногами,

И от него, струясь парами,

Идёт тепло!

Торф в караванах,

И там вдали

Глядятся нами, как корабли!

Добыча торфа волнует всех,

Стоит погода - будет успех!

Многое мы потеряли за прошлые годы. Объемы добычи торфа уже не те, не тот размах, нет того величия в профессии торфяника. Но радует то, что пусть в малых объемах, но всё-таки существует добыча торфа, идёт его переработка и отгрузка. Уже более 80 лет без перерыва добывается торф в Крипецком.

Торф добывали

И ныне добывают!

Дело предков

Потомки продолжают.

Сегодня, в преддверии юбилейных событий, хочется поздравить всех жителей Крипецкого с Днём Победы и с юбилеем нашего рабочего посёлка. Особо хочется отметить ветеранов труда, которые отдали многие годы своей жизни Крипецкому. Это Николай Фёдоров, Тамара Храмцова, Нина Смирнова, Анатолий Иванов, Юрий Иванов, Нина Андреева, Антонина Лукина,  Виктор Цветков и другие.

Болото, фрезерное поле,

Добыча торфа до утра.

Это коричневое море

Способно волновать сердца.

Болото любит людей сильных,

Годами кто к нему прирос,

Кто среди этих полей дивных

Работал, жил, творил и рос,

Кто слаб душою, кто не может

Работать долго на торфу,

Тому и труд наш очень сложен,

Тому и торф не по нутру.

Жительница поселка Крипецкое Нина Иванова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?
В опросе приняло участие 401 человек
19.04.2025, 19:140 Мастер-класс и пасхальные забавы ждут псковичей во Дворе Постникова 19.04.2025, 18:550 К 80-летию поселка Крипецкое 19.04.2025, 18:360 Фотофакт: Купальный сезон в Пскове открыт 19.04.2025, 18:180 Мошенники начали заманивать россиян «посылкой от анонима»
19.04.2025, 18:060 Заявки на IX фестиваль «Робомастер Псков-2025» подтвердили 72 команды 19.04.2025, 17:490 Два температурных рекорда подряд побиты в Пскове 18 и 19 апреля 19.04.2025, 17:290 РФ и Оман взаимно отменят визовый режим 19.04.2025, 17:100 Сотни яиц покрасили к Пасхе в Псково-Печерском монастыре. ФОТО
19.04.2025, 16:540 Путин объявил пасхальное перемирие 19.04.2025, 16:490 Первое место на Spartan Race в ОАЭ завоевал пскович Георгий Пономарев 19.04.2025, 16:451 В Псковском противотуберкулёзном диспансере усилят контроль качества питания 19.04.2025, 16:280 Спектакль «Говорит Москва» вернулся в афишу Псковского театра драмы
19.04.2025, 16:100 Дождь и гроза в Пасху: народные приметы сулят псковичам теплую осень 19.04.2025, 15:550 Техника ООО «СитиИнвестГрупп» вышла на полив улиц города Пскова 19.04.2025, 15:390 Грозы и сильный ветер надвигаются на север Псковской области 19.04.2025, 15:210 Обвиняемый в вымогательстве тренер по ММА из Пскова предоставил суду «антистресс-справку»
19.04.2025, 15:160 Фотографии зарянки и других птиц «Михайловского» стали приглашением, от которого невозможно отказаться 19.04.2025, 14:590 Международная конференция прошла в Псковском филиале Университета ФСИН 19.04.2025, 14:420 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 19.04.2025, 14:300 До +22 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 20 апреля
19.04.2025, 14:130 Выставка «ПсковАРТ – нам 20 лет» откроется 23 апреля в «Доме на набережной» 19.04.2025, 13:550 Опубликована программа «цветочной» конференции в Пушкинском заповеднике 19.04.2025, 13:390 Митрополит Матфей обратился к православным псковичам с пасхальным посланием 19.04.2025, 13:240 Температурный рекорд 1999 года побит в Пскове
19.04.2025, 13:140 Фотофакт: Ужей заметили в стене Псковского кремля 19.04.2025, 13:000 В Госдуме назвали способы сэкономить на билетах на поезд 19.04.2025, 12:440 Бастрыкин поручил провести проверку по вопросу нарушения прав сироты из Пушкинских Гор 19.04.2025, 12:210 Как подготовиться к летнему отпуску, рассказала эксперт
19.04.2025, 12:000 Пенсионера в спортивной куртке продолжают разыскивать в Пскове 19.04.2025, 11:370 Правительство учредило стипендию имени Жириновского для студентов и аспирантов 19.04.2025, 11:200 Великолукские студенты отрабатывают навыки оказания помощи в медицинских боксах 19.04.2025, 11:000 Митрополит Матфей совершил чин погребения Плащаницы Спасителя в Псково-Печерском монастыре
19.04.2025, 10:390 Суд запретил частному бизнесмену продавать на Wildberries футболки «Армия России» 19.04.2025, 10:170 Фотофакт: Горящую траву заметили в Новосокольническом районе 19.04.2025, 09:530 В Пскове проводится проверка по сообщению об обрушении потолка в многоквартирном доме  19.04.2025, 09:390 День подснежника отмечают 19 апреля
19.04.2025, 09:210 Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове будет восстановлен 19.04.2025, 09:000 Сайт, отвечающий за выдачу электронных виз, подвергся атаке - МВД 18.04.2025, 22:000 В Псковском университете ФСИН подвели итоги конкурса детского творчества «День Победы глазами детей» 18.04.2025, 21:400 Псковский омбудсмен совместно с Минобороны помог советскому пограничнику вернуться на Родину.
18.04.2025, 21:200 В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка «Иди живи!» 18.04.2025, 21:000 Ведущие к местам поклонения дороги отремонтируют в Псковской области 18.04.2025, 20:400 Посвящённый роману «Два капитана» трехдневный культурный марафон проходит в Пскове 18.04.2025, 20:330 Предположительной причиной пожара в кинодеревне в Новоржевском районе стал поджог
18.04.2025, 20:200 Ряд автодорог перекроют для проведения ралли «Голубые озера - 2025» 18.04.2025, 20:000 В Псковской области молдавские яблоки запретили к ввозу на территорию страны 18.04.2025, 19:400 Появилось расписание игр юношеского турнира по хоккею 18.04.2025, 19:200 Акарицидная обработка общественных мест началась в Псковской области
18.04.2025, 19:000 В дни празднования 80-летия Победы в Псковской области граждане льготных категорий могут бесплатно ездить в общественном транспорте 18.04.2025, 18:430 Дмитрий Месхиев о сгоревшей кинодеревне: Новоржевский район потерял интересное место 18.04.2025, 18:300 Лишний вес и полное отсутствие энергии: диетолог перечислила риски отказа от завтрака 18.04.2025, 18:290 29 человек пострадали от укусов клещей за минувшую неделю
18.04.2025, 18:110 В поселке Локня введена в эксплуатацию вторая очередь газопровода 18.04.2025, 17:590 «Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене. ВИДЕО 18.04.2025, 17:550 Продолжаются поиски пропавшего 1 апреля рыбака из Пыталово 18.04.2025, 17:530 Три полотна подарил «Михайловскому» художник из Новгорода
18.04.2025, 17:530 На участках улиц Германа и Пожиговской в Пскове временно ограничат движение 18.04.2025, 17:510 В Новоржевском районе ввели особый противопожарный режим 18.04.2025, 17:450 «Есть надежда, что будет нескучно»: режиссёр поделился ожиданиями от премьеры спектакля «Каинова печать» 18.04.2025, 17:420 Митрополит Матфей совершил монашеский постриг в Спасо-Елеазаровском монастыре
18.04.2025, 17:370 Розничные цены на газ утвердили на территории Псковской области 18.04.2025, 17:330 Стратегически важно: в Великих Луках стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства 18.04.2025, 17:320 Сотрудники великолукского СИЗО-2 высадили липы на набережной реки Ловать 18.04.2025, 17:280 Более 1,2 тысячи военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде на 9 мая
18.04.2025, 17:220 В реестр иноагентов добавили блогера Александра Шпака 18.04.2025, 17:200 Кинодеревня сгорела в Новоржевском районе 18.04.2025, 17:170 На Рижском проспекте водитель Lada Granta «поймал» люксовый седан при выполнении левого поворота. ФОТО 18.04.2025, 17:150 Жительниц Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев
18.04.2025, 17:110 Пасху в Пскове встретят народными гуляниями и колокольным звоном 18.04.2025, 17:050 Наталья Горбачева: «Герои земли Псковской» могут стать достойными руководителями 18.04.2025, 16:550 «Пастырь»: Бог как один из нас 18.04.2025, 16:520 В Великих Луках опубликована программа конференции «За каждой спиною был свой Сталинград»
18.04.2025, 16:460 Псковский музейщик на чтениях в «Михайловском»: Возможно, Пушкин готовился к комментированному переводу «Слова о полку Игореве» 18.04.2025, 16:360 Программа «География на вкус» с участием псковича выйдет на телеканале «Еда» 20 апреля  18.04.2025, 16:220 Более 250 поисковых мероприятий проведут в Псковской области к 80-летию Победы 18.04.2025, 16:180 «Хайпожоры»: Проверка Мизулиной, реклама на Rutube и маркировка Telegram-каналов. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru