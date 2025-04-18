Общество

До +22 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 20 апреля

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 20 апреля, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +8 до +13 градусов, днем столбик термометра покажет от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Напомним, 18 апреля в Пскове был побит температурный рекорд, державшийся 26 лет.