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До +22 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 20 апреля

19.04.2025 14:30|ПсковКомментариев: 0

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 20 апреля, сообщили в Псковском гидрометцентре. 

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +8 до +13 градусов, днем столбик термометра покажет от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Напомним, 18 апреля в Пскове был побит температурный рекорд, державшийся 26 лет. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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