Общество

Температурный рекорд 1999 года побит в Пскове

В Пскове побит температурный рекорд, державшийся 26 лет, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову.

18 апреля 2025 года абсолютный максимум температуры воздуха составил +27,6 градусов, побив рекорд 1999 года. Тогда в этот день было +21,5 градусов, рассказала синоптик.

Как сообщает метеоцентр «Фобос», сегодня, в субботу, на Северо-Запад продолжат поступать согретые Гольфстримом воздушные массы. Но в воскресенье из-за вторжения холодного атмосферного фронта температура воздуха резко понизится. Днём на севере +1…+6 градусов, на юге до +8…+13 градусов. И только местами будет ещё немного теплее.