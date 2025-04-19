Общество

Активисты штаба 80-летия Победы в Псковской области запустили акцию по уборке захоронений

Активисты штаба 80-летия Победы дали старт международному субботнику в Международный день памятников и исторических мест, 18 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном центре подготовки волонтеров 80-летия Победы, добровольцы приняли участие в уборке захоронений на станции Березка на улице Луговой в Пскове.

Фотографии: Псковский региональный центр подготовки волонтеров 80-летия Победы

В период оккупации на это место свозили и расстреливали мирных жителей. Сейчас здесь установлен памятный знак. На мемориальной доске надпись: «Здесь, на месте салотопенного и кожевенного заводов, в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 гг. были расстреляны и замучены фашистами 2 тысячи 500 человек советских военнопленных и мирных граждан».

Волонтеры привели в порядок братские могилы и могилу юных школьников Анатолия и Валерия Молоткова, расстрелянных фашистами в 1943 году, и возложили цветы в знак уважения к подвигу предков.

Акция посвящена началу международных субботников памятных мест и Дню единых действий в память о жертвах геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Активисты штаба 80-летия Победы в каждом муниципалитете региона подключены к этой акции. Такие субботники будут проводится до конца года», - поделилась руководитель регионального центра подготовки волонтеров 80-летия Победы Алёна Доценко.