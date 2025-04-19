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Общество

День местного самоуправления празднуют 21 апреля

21.04.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления, установленный Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года, «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

День местного самоуправления отметили в Родинском доме культуры : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В качестве даты праздника выбрано 21 апреля, поскольку это день издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Грамота на права и выгоды городам Российской Империи (так звучало полное название исторического документа) состояла из Манифеста, 16 разделов и 178 статей. При его подготовке были использованы материалы уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния, Учреждение для управления губернией, а также образцы зарубежных документов — шведский Цеховой устав и прусский Ремесленный устав. Жалованная грамота закрепила за населением городов единый сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий.

Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с земской и городской реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников, пишет calend.ru.

После революции 1917 года идея самоуправления была забыта — вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие продолжается и по сей день.

Местное самоуправление в России — форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, — законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление осуществляется гражданами (путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления) на всей территории страны в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения.

В современной России на органы местного самоуправления, в частности — на муниципалитеты, возложены ответственные задачи. От эффективности их деятельности во многом зависят состояние и совершенствование социальной инфраструктуры городов и поселков, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство территорий, качество предоставляемых услуг, а значит — и качество жизни граждан. Причем важно также поддерживать и значимые общественные инициативы, исходящие от граждан, создавать условия для участия людей в определении приоритетов развития родных городов и поселков, в реализации проектов и программ.

Для развития профессиональных навыков представителей местного самоуправления при Президентской академии РФ создан Цифровой Университет Муниципалитетов, главная задача которого — предоставление возможности непрерывного профессионального развития и повышения квалификации для представителей органов местного самоуправления России, с использованием современных образовательных технологий и методик, для улучшения эффективности и качества управления на местах.

Органам власти государства, регионов и муниципалитетов, организациям и общественным объединениям рекомендуется 21 апреля проводить мероприятия, посвященные празднику. И в честь даты уже традиционно проходят различные просветительские, дискуссионные и образовательные мероприятия, тематические встречи, презентации и др.

Кстати, в 2024 году Указом Президента РФ было установлено новое почетное звание — «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», которое в том же году было впервые присвоено лучшим работникам этой сферы именно накануне Дня местного самоуправления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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