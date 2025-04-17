Общество

Сотрудников органов местного самоуправления наградили в Пскове

Ежегодно 21 апреля в Российской Федерации отмечается День местного самоуправления. В преддверии данного профессионального праздника, 18 апреля, в большом концертном зале Псковской областной филармонии прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали представителей органов местного самоуправления, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к присутствующим с приветственным словом, в котором отметил историческое значение праздника, которому исполняется уже 240 лет (с момента подписания Екатериной II Жалованной грамоты городам). Михаил Ведерников выразил благодарность всем представителям органов местного самоуправления и активистам территориальных общественных самоуправлений (ТОС), отмечая их вклад в улучшение жизни жителей региона.

Выделяя достижения последнего времени, губернатор подчеркнул: «За последние годы активность гражданского общества заметно возросла. Наш регион объединил свыше 150 тысяч человек в рамках 788 территориальных общественных самоуправлений. Этот праздник превратился в крупнейший профессиональный форум в Псковской области».

Особое внимание глава региона уделил проектам, которые жители Псковской области подали на грантовый конкурс ТОС. Из представленных 723 заявок - 100 посвящены истории военных лет, что демонстрирует глубокую связь жителей региона с памятью предков в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Михаил Ведерников отметил значительные финансовые вложения в проекты ТОС: «Всего на финансирование инициатив граждан в 2025 году выделено более 250 миллионов рублей. Это показывает, насколько важен вклад ТОС в жизнь региона».

Говоря о совершенствовании муниципального управления, Михаил Ведерников обратился к руководителям администраций: «Уважаемые коллеги, вы работаете в очень непростой сфере: с высокой нагрузкой и огромной ответственностью. И с годами требования к вам только растут в силу развития технологий и общего уровня правовой грамотности. Чтобы помочь вам справиться с новыми вызовами, мы предусмотрели комплекс мер по развитию кадрового потенциала муниципальной службы. В него вошла целая программа мероприятий, которая начинается с профориентационной работы в школах и заканчивается единым резервом управленческих кадров области. Правительство области продолжает поддержку Совета муниципальных образований Псковской области, который проводит обучающие семинары и реализует программу повышения квалификации и переподготовки».

Также губернатор рассказал о начале сотрудничества с Высшей школой экономики по эксклюзивной программе профессиональной переподготовки руководителей органов местного самоуправления.

«Мы ожидаем качественно новый уровень управленческого состава, работников, хорошо разбирающихся во всех административных процессах. Особое внимание уделяем привлечению на муниципальную службу молодых специалистов», - заметил глава региона.

Михаил Ведерников объявил о введении ряда льгот и поощрений для новичков в органах местного самоуправления: «Молодым людям, поступившим на муниципальную службу в малых населённых пунктах, предусмотрена выплата в размере 500 тысяч рублей. Дополнительно учреждена губернаторская стипендия размером 7,5 тысячи рублей для целевых студентов».

Завершая выступление, Михаил Ведерников пожелал собравшимся успешной работы и настойчивости в достижении поставленных целей: «Спасибо за ваши труды и веру в лучшее будущее Псковской области. Ваш вклад бесценен, и я верю, что вместе мы сможем реализовать наши амбициозные цели», - заключил губернатор.

После выступления глава региона перешёл к церемонии награждения.

Почётную грамоту Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации он вручил заместителю начальника отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Надежде Михайловой.

Медаль «За заслуги перед Псковской областью» вручили депутату Псковского областного Собрания Виктору Иващенко.

Почетный знак «За заслуги перед Псковской областью» получили глава территориального отдела Гавровской администрации Пыталовского округа Валерий Васильев, глава Себежского округа Леонид Курсенков и другие. Также Михаил Ведерников вручил отличившимся сотрудникам органов местного самоуправления почётные грамоты губернатора и благодарности правительства региона.

Диплом и нагрудный знак за победу в конкурсных группах областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» получили управляющая делами администрации Великолукского района Татьяна Козлова и главный специалист отдела по культуре и спорту администрации Красногородского муниципального округа Екатерина Васильева.

От лица депутатского корпуса регионального парламента муниципальных служащих поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Обращаясь к коллегам и работникам сферы муниципального управления, Александр Котов подчеркнул специфичность их труда, заключающуюся в непосредственной работе с населением и реагировании на самые острые запросы граждан: «Ваша работа уникальна, ведь она требует постоянного диалога с людьми и решения самых острых и насущных проблем, с которыми сталкиваются жители Псковской области. Федеральное законодательство четко разделяет полномочия между разными уровнями власти — муниципальной, региональной и федеральной. Но несмотря на это вам на вашей территории приходится реагировать на все вопросы, проблемы и просьбы людей, независимо от того, к полномочиям каких органов власти они относятся».

Председатель регионального парламента обратил внимание на трудности в организации работы муниципальных структур и подтвердил, что парламентарии работают над устранением существующих недостатков: «Понимаю, что вам нелегко, что не все вопросы уже решены в плане организации работы органов местного самоуправления. Мы активно работаем над этим. Вы нуждаетесь в помощи и поддержке со стороны губернатора, правительства Псковской области и областного Собрания депутатов как законодательного органа. Но хочу сказать, что и губернатор, и областное Собрание депутатов, и правительство Псковской области также нуждаются в вашей поддержке. Это значит, что мы должны работать над решением всех вопросов и проблем одной большой, сплоченной командой».

«Благодарю вас за внимание к вопросам местного самоуправления и работе наших муниципальных служащих. Особенно хочу отметить вашу инициативу по укреплению престижа муниципальной службы, так как мы сейчас испытываем сильный кадровый голод. Псковское областное Собрание депутатов поддерживает эти инициативы. Все, что связано с поддержкой местного самоуправления на законодательном уровне, мы поддерживаем единогласно, невзирая на политическую принадлежность депутатов. Вы нуждаетесь в помощи со стороны региональных органов власти. Дорогие друзья, благодарю вас за вашу нелегкую работу, за ваш кропотливый труд, за внимательное отношение к людям и верность вашей профессии. Многие из вас посвятили долгие годы муниципальной службе, практически всю свою жизнь. Желаю вам здоровья, благополучия, успешного решения всех задач и благодарности со стороны людей, ради которых вы работаете», - заключил Александр Котов.

Спикер областного Собрания депутатов вручил почётные грамоты и благодарности.

С поздравлениями к коллегам также обратилась председатель Совета муниципальных образований Псковской области Вера Кондратьева.

«Работа муниципальных нелёгкая. Мы всегда находимся на передовой. Мы первые встречаем и решаем проблемы. Мы отдаём себя своей работе, а это делается тогда, когда мы любим свою работу и малую родину. Делаем это для того, чтобы уладить все нужды и потребности населения»,- обратилась к залу Вера Кондратьева.

От Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» награждены были пять человек:

Алевтина Пылева, глава сельского поселения «Торошинская волость» Псковского района.

Кристина Никитина, начальник управления по работе с территориями администрации Плюсского муниципального округа.

Лариса Смирнова, управляющий делами администрации Пустошкинского района.

Наталья Чепюк, заместитель управляющего делами администрации Печорского муниципального округа.

Наталья Степанова, начальник финансового управления администрации Пыталовского муниципального округа.

Мероприятие окончилось праздничным концертом.

День местного самоуправления, установленный указом президента РФ №805 от 10 июня 2012 года, празднуют в России ежегодно 21 апреля. Как отмечается в документе, новая дата введена в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».