Общество

Fix Price посадила деревья на территории детской больницы в Пскове

Компания Fix Price посадила липовые деревья на территории детской клинической больницы в Пскове в рамках своей программы социальной ответственности «Вместе для добрых дел», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: Fix Price

Fix Price откликнулась на запрос администрации города Пскова. На территории детской клинической больницы была организована посадка деревьев. Для озеленения была выбрана липа, символизирующая заботу, мир и долголетие. Липа обладает большим количеством достоинств. Это неприхотливое дерево и без ухода имеет ровную крону, не склонно к падениям от ветра или старости и, кроме того, имеет вкусный медовый аромат при цветении. Осенью липа одна из последних сбрасывает листву с красивым окрасом. Посадка производилась волонтерами совместно с медперсоналом больницы.

Компания Fix Price делает большой упор на тему экологии и выделяет ее, как одну из приоритетных в рамках внутренней программы социальной ответственности «Вместе для добрых дел». Программа работает по стратегии регулярной реализации локальных запросов, чтобы помочь решить как можно больше затруднительных ситуаций.

«Направить идею о добром деле в своем городе может каждый желающий через открытую форму обратной связи на сайте. Добро не стоит дорого! Присоединяйтесь!» - призвали псковичей в Fix Price.

Программа социальной ответственности Fix Price была запущена в 2014 году, и за это время компания побывала более чем в 120-ти населенных пунктах России и провела более 240 мероприятий, призывающих к ответственному отношению к окружающему миру.