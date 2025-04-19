Fix Price посадила деревья на территории детской больницы в Пскове

Компания Fix Price посадила липовые деревья на территории детской клинической больницы в Пскове в рамках своей программы социальной ответственности «Вместе для добрых дел», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фото: Fix Price
Fix Price откликнулась на запрос администрации города Пскова. На территории детской клинической больницы была организована посадка деревьев. Для озеленения была выбрана липа, символизирующая заботу, мир и долголетие. Липа обладает большим количеством достоинств. Это неприхотливое дерево и без ухода имеет ровную крону, не склонно к падениям от ветра или старости и, кроме того, имеет вкусный медовый аромат при цветении. Осенью липа одна из последних сбрасывает листву с красивым окрасом. Посадка производилась волонтерами совместно с медперсоналом больницы.
Компания Fix Price делает большой упор на тему экологии и выделяет ее, как одну из приоритетных в рамках внутренней программы социальной ответственности «Вместе для добрых дел». Программа работает по стратегии регулярной реализации локальных запросов, чтобы помочь решить как можно больше затруднительных ситуаций.
Программа социальной ответственности Fix Price была запущена в 2014 году, и за это время компания побывала более чем в 120-ти населенных пунктах России и провела более 240 мероприятий, призывающих к ответственному отношению к окружающему миру.