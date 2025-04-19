Общество

Юрист назвала способ получить максимальные выплаты отпускных в мае

Если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней работник использует 3, а отдохнет целую неделю - с учетом майских праздников с 1 по 4 мая. Как и когда в мае 2025 года брать отпуск, чтобы получить максимальные выплаты отпускных, рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

Выгоднее всего брать отпуск в том месяце, где большее количество рабочих дней. Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Ключевой момент заключается в том, что чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, что снижает средний дневной заработок, пояснила юрист.

«В апреле 2025 года 22 рабочих дня, это значит с точки зрения размера отпускных выплат брать отпуск в этом месяце вполне выгодно. Более того, если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете 3, а отдохнете целую неделю - с учетом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года», - рассказала Ольга Владимирова.

Иная ситуация с периодом с 5 по 7 мая. В мае 2025 года — 31 календарный день, из которых 20 рабочих и 11 выходных. Для отпуска это не самое выгодное время, так как рабочих дней мало. Для сравнения, в июле и октябре 2025 года будет по 23 рабочих дня, в декабре – 22. Таким образом, если продлить майские праздники за счет 5-7 числа, можно потерять в деньгах.