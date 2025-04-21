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Общество

Псковский музей-заповедник выражает соболезнования родным и близким Зураба Церетели

22.04.2025 12:54|Псков

Псковский музей-заповедник выражает соболезнования родным и близким выдающегося скульптора, художника-монументалиста и президента Российской академии художеств Зураба Церетели, который скончался этой ночью, сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

В музее отметили, что за свою долгую и плодотворную жизнь Зураб Церетели создал свыше пяти тысяч работ: от картин, мозаик и панно до монументальных скульптур.

«Его произведения давно стали частью архитектурного облика не только столицы нашей страны, но и многих городов мира, в том числе и Пскова. Зураб Константинович является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", имеет звание народного художника России. Это невосполнимая утрата для культурного сообщества России. Коллектив Псковского музея-заповедника выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Зураба Константиновича и скорбит вместе с ними», - отметили в музее.

Напомним, в Пскове Зурабом Церетели создан памятник святой равноапостольной великой княгини Ольги, расположенный перед гостиницей «Рижская». Памятник был открыт 23 июля 2003 года к 1100-летию основания Пскова. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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