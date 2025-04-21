Псковский музей-заповедник выражает соболезнования родным и близким Зураба Церетели

Псковский музей-заповедник выражает соболезнования родным и близким выдающегося скульптора, художника-монументалиста и президента Российской академии художеств Зураба Церетели, который скончался этой ночью, сообщили в пресс-службе музея.
Фото: Псковский музей-заповедник
В музее отметили, что за свою долгую и плодотворную жизнь Зураб Церетели создал свыше пяти тысяч работ: от картин, мозаик и панно до монументальных скульптур.
Напомним, в Пскове Зурабом Церетели создан памятник святой равноапостольной великой княгини Ольги, расположенный перед гостиницей «Рижская». Памятник был открыт 23 июля 2003 года к 1100-летию основания Пскова.