С начала года охотники в Псковской области добыли 181 волка

С начала 2025 года в Псковской области официально зарегистрирована добыча 181 особи волка. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов.
«Охотники активно участвуют в мероприятиях по контролю численности волков. В прошлом году был установлен рекорд — 356 особей, а в этом году уже добыт 181 волк», — отметил Андрей Горкунов.
Он добавил, что охота осуществляется как методом оклада, так и с использованием привады и засад.
Андрей Горкунов также отметил, что если волки продолжают присутствовать в охотничьих угодьях и наносить урон, то работу по сокращению их поголовья необходимо проводить на регулярной основе.
«Мы понимаем, что необходимо продолжать эту работу, чтобы обеспечить безопасность как для диких, так и для домашних животных и для населения», — заключил он.