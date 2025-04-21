Общество

Почти 6 тысяч жителей Псковской области уже проголосовали за объекты благоустройства

За первые дни голосования за объекты благоустройства в Псковской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» свой выбор сделали 5 936 человек. Такие данные озвучили на брифинге в Пскове 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть три варианта того, как можно проголосовать: сайт, мобильное приложение Госуслуг или через волонтеров, которые работают по всему региону. В этом году голосование идет очень активно. Уже проголосовали порядка 6 тысяч человек», - сказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Он привел топ-5 проголосовавших муниципалитетов: на первом месте Невельский муниципальный округ, затем Псковский район, город Великие Луки, Псков и Пыталовский муниципальный округ. «Это говорит об активности невельчан, которые хотят благоустроить свои территории», - заметил Виталий Рахманов.

Напомним, в Псковской области стартовало пятое всероссийское онлайн-голосование граждан за объекты благоустройства. Мероприятие проводится по поручению президента России.

Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Также можно проголосовать с помощью волонтеров в общественных местах, через мобильное приложение «Госуслуги Волонтер».

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Принять участие в голосовании может каждый житель Псковской области старше 14 лет.

В регионе на голосование вынесено 108 общественных территорий.