Общество

Жители Псковской области могут выбрать проекты благоустройства общественных территорий

В Псковской области стартовало пятое всероссийское онлайн-голосование граждан за объекты благоустройства. Мероприятие проводится по поручению президента России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Голосование будет проходить с 21 апреля по 12 июня на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Также можно будет проголосовать с помощью волонтеров в общественных местах, через мобильное приложение «Госуслуги Волонтер».

Принять участие в голосовании может каждый житель Псковской области старше 14 лет.

В регионе на голосование вынесено 108 общественных территорий.

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По итогам проведения голосования в каждом муниципальном образовании будут определены объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов. В ряде муниципалитетов победителей будет несколько. Все они попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области благоустроено 37 общественных территорий.

Всего за 6 лет действия проекта в регионе осуществлено благоустройство порядка 290 общественных территорий и около 220 дворовых территорий. На эти цели было выделено свыше 1,3 млрд рублей. Кроме того, на благоустройство 8 пространств выделено более 500 млн рублей в рамках поддержки проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.

В результате проведения мероприятий по благоустройству территорий по нацпроекту города Псковской области показывают стабильный прирост по индексу качества городской среды. Среднеобластной показатель в 2024 году достиг 214 баллов, прирост с 2019 года составляет 27%.