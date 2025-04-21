Общество

Андрей Михайлов изъявил желание перейти из экономического комитета в бюджетный

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов изъявил желание перейти из комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию в бюджетный комитет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике прошло в Собрании накануне апрельской сессии. В начале работы председатель комитета Александр Братчиков представил будущего коллегу: Андрей Михайлов изъявил желание перейти из экономического комитета в бюджетный.

«Сегодня Андрей Владимирович не голосует, завтра на сессии этот вопрос будет рассмотрен, и со следующего комитета, я надеюсь, он будет работать в составе нашего комитета», - пояснил Александр Братчиков.

Ранее депутат Псковского областного Собрания по округу №13 Виктор Иващенко досрочно сложил полномочия. Занимал пост заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.