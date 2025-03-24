Политика

Депутат областного Собрания Виктор Иващенко досрочно сложил полномочия

Депутат Псковского областного Собрания по округу №13 Виктор Иващенко досрочно сложил полномочия. Решение согласовали на 43-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу поблагодарить вас за совместную работу и пожелать вам мудрости в принятии решений», – сказал Виктор Иващенко.

Депутаты приняли проект постановления.

По словам депутата, из Собрания он уходит по состоянию здоровья.

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Ранее сообщалось, что депутатский мандат Виктора Иващенко в Псковском областном Собрании останется вакантным до сентября.

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Виктор Иващенко родился 9 июня 1956 года в деревне Бондарево Усвятского района.

В 1975 году окончил Нарвский политехнический техникум. В 1985 году - Высшую партийную школу (г. Ленинград). В 1996 году - Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность «Экономист по финансам и кредиту».

1975-1978 - служба в ВМФ.

1978-1979 - инженер по технике безопасности управления сельского хозяйства Усвятского района.

1979-1981 - заместитель председателя колхоза им. Жданова Усвятского района.

1981-1985 - слушатель Высшей партийной школы.

1985 - 1991 - инструктор, заведующий парткабинетом, председатель партийной комиссии, заведующий организационным отделом, второй секретарь районного комитета КПСС Усвятского района.

1991 - 1996 - старший налоговый инспектор, начальник отдела налогообложения физических лиц, заместитель начальника налоговой инспекции по Усвятскому району.

1996 - 2019 - глава Усвятского района.

2019 - 2020 - генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области.

19 сентября 2021 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 (Невельский район, Пустошкинский район, Себежский район). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 35,01% избирателей, принявших участие в выборах. На первой сессии избран заместителем председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.