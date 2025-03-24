Депутат областного Собрания Виктор Иващенко досрочно сложил полномочия

Депутат Псковского областного Собрания по округу №13 Виктор Иващенко досрочно сложил полномочия. Решение согласовали на 43-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутаты приняли проект постановления.
По словам депутата, из Собрания он уходит по состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что депутатский мандат Виктора Иващенко в Псковском областном Собрании останется вакантным до сентября.
Виктор Иващенко родился 9 июня 1956 года в деревне Бондарево Усвятского района.
В 1975 году окончил Нарвский политехнический техникум. В 1985 году - Высшую партийную школу (г. Ленинград). В 1996 году - Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность «Экономист по финансам и кредиту».
1975-1978 - служба в ВМФ.
1978-1979 - инженер по технике безопасности управления сельского хозяйства Усвятского района.
1979-1981 - заместитель председателя колхоза им. Жданова Усвятского района.
1981-1985 - слушатель Высшей партийной школы.
1985 - 1991 - инструктор, заведующий парткабинетом, председатель партийной комиссии, заведующий организационным отделом, второй секретарь районного комитета КПСС Усвятского района.
1991 - 1996 - старший налоговый инспектор, начальник отдела налогообложения физических лиц, заместитель начальника налоговой инспекции по Усвятскому району.
1996 - 2019 - глава Усвятского района.
2019 - 2020 - генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области.
19 сентября 2021 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13 (Невельский район, Пустошкинский район, Себежский район). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 35,01% избирателей, принявших участие в выборах. На первой сессии избран заместителем председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.