Общество

Стартовал шестой сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5–7 классов

Стартовал новый, шестой сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» — самого масштабного проекта для детей и подростков в России. Регистрация участников открыта на платформе до 30 мая, об этом Псковской Ленте Новостей сообщил в пресс-службе правительства Псковской области.

В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества. Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона — «От мечты к свершениям». В этом году у участников «Большой перемены» появится шанс рассказать о своей самой заветной мечте и вместе с командой единомышленников сделать первый шаг к ее реализации.

Конкурс «Большая перемена» для школьников 5–7 классов включает дистанционный этап, онлайн-собеседование и очный финал. Ребята смогут поучаствовать в тестировании на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию, а также рассказать о своих интересах, увлечениях и проектах мечты.

Впервые в «Большой перемене» в роли «Мастера» для ребят 5–7 классов смогут выступить участники этого сезона среди старшеклассников и студентов организаций СПО, а также «выпускники» проекта прошлых лет. Те «Мастера», чьи младшеклассники дойдут до финала конкурса, получат дополнительные баллы в свой личный рейтинг в финале «Большой перемены». Родители участников в этом сезоне смогут стать «Проводниками развития» и поддерживать ребят на всем их конкурсном пути.

В финал, который состоится по традиции в июле в международном детском центре «Артек», пройдут 700 школьников 5–7 классов. Ребята будут решать конкурсные задания, а эксперты оценят их навыки коммуникации, логического мышления, работы в команде, креативности и сотрудничества. Победителями «Большой перемены» в этой возрастной категории станут 300 человек.

Педагоги-наставники победителей среди школьников 5–7 классов получат по 100 тысяч рублей и возможность принять участие в образовательной программе от партнеров «Большой перемены».