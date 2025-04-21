Общество

В Пскове предложили проводить рейды в рамках борьбы с нецензурной бранью среди детей

Возможные пути решения проблемы использования нецензурной лексики среди подростков и детей предложили в ходе круглого стола «Использование нецензурной лексики детьми в общественных местах. Проблема. Пути решения» в Пскове в Доме профсоюзов 23 апреля. Участники обсуждения отметили, что необходимо начинать решать данную проблему через школы и родителей детей, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Было вынесено предложение устраивать рейды в места скопления подростков для предотвращения неподобающего поведения. Также необходимо организовывать такие школьные мероприятия, как дебаты, для повышения культуры речи среди учеников.

Участники круглого стола обратили внимание и на то, что дети и подростки перерастают свои плохие привычки, и уже осознанно отказываются от использования нецензурной лексики в более зрелом возрасте.

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Круглый стол организован региональным отделением ООО «Социал-демократический Союз женщин России».