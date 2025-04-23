Общество

Сенатор Наталья Мельникова представила в областном парламенте отчет о работе

Отчет сенатора Российской Федерации от Псковской области Натальи Мельниковой приняли депутаты на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отчет затронул деятельность Натальи Мельниковой с 15 октября по 31 декабря 2024 года.

«К работе приступила с 15 октября 2024 года. Вошла в состав комитета Совета Федерации по социальной политике. Ключевой вектор работы в Совете Федерации был направлен на решение задач, поставленных в послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию и указе президента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"», – сказала Наталья Мельникова.

По утвержденному председателем комитета распределению полномочий между членами комитета Совета Федерации по социальной политике за ней были закреплены следующие вопросы:

государственная социальная политика и социальное развитие;

пенсионное страхование и пенсионное обеспечение граждан;

социальное страхование граждан;

формирование и исполнение бюджета Социального фонда России;

социальное обеспечение граждан и социальная поддержка ветеранов, инвалидов, включая адаптацию и реабилитацию.

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Напомним, что необходимость в избрании нового сенатора возникла в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака, с 2017 по 2024 год представлявшего Псковскую область в Совете Федерации. 3 октября Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай.