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Политика

Псковские депутаты делегировали Наталью Мельникову в Совет Федерации

15.10.2024 12:38|ПсковКомментариев: 0

Депутата областного Собрания, управляющего отделением Социального фонда России по Псковской области Наталью Мельникову избрали сенатором Российской Федерации - представителем от Псковского областного Собрания депутатов. Соответствующее решение приняли депутаты на внеочередной сессии Псковского областного Собрания 15 октября по результатам тайного голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Таким образом, Наталья Мельникова наделена полномочиями сенатора. Настоящее постановление направят в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В бюллетень для тайного голосования была внесена только одна кандидатура. За Наталью Мельникову проголосовали 19 депутатов, трое были против. 

Напомним, кандидатуру управляющего отделением СФР по Псковской области Натальи Мельниковой внёс на рассмотрение депутатского корпуса для назначения на должность сенатора Российской Федерации от законодательного органа председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов 8 октября. Одновременно спикер подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии. Накануне президиум регионального политсовета «Единой России» направил кандидатуру на согласование президиума Генсовета партии. 

Наталья Мельникова родилась в Пскове. В 1999 году окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения», а в 2003-м - Санкт-Петербургский государственный политехнический институт по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 1999 года работает в системе Пенсионного фонда России. С 2016 по 2021 год являлась депутатом Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, избрана по единому избирательному округу от партии «Единая Россия». Без отрыва от основной деятельности работала заместителем председателя комитета по труду и социальной политике. В 2022 году была избрана депутатом Псковской городской Думы по избирательному округу №5. В декабре 2023 года вернулась в областное Собрание депутатов, получив ставший вакантным после досрочного прекращения полномочий Олега Грицаева мандат депутата по единому избирательному округу от партии «Единая Россия». Входит в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению. Работает в Собрании без отрыва от основной деятельности. Является членом фракции партии «Единая Россия».  

Награждена нагрудным знаком «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации», почетными грамотами Пенсионного фонда РФ, Псковского областного Собрания депутатов, Министерства здравоохранения и социального развития РФ и грамотой губернатора Псковской области. 

Напомним, что необходимость в избрании нового сенатора возникла в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака, с 2017 по 2024 год представлявшего Псковскую область в Совете Федерации. 3 октября Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Турчак Андрей Анатольевич Врио главы Республики Алтай
Грицаев Олег Юрьевич Экс-депутат Псковского областного Собрания Мельникова Наталья Геннадьевна Депутат Псковской городской Думы по округу №5, управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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