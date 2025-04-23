Общество

Дмитрий Шахов: Более 75% обращений к омбудсмену касалось защиты прав участников СВО и их семей

Более 75% обращений к уполномоченному по правам человека в Псковской области касалось защиты и восстановления прав участников специальной военной операции и членов их семей, следует из доклада омбудсмена Дмитрия Шахова, который приняли на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В 2024 году на уполномоченных по правам человека в субъектах РФ федеральными законами были возложены новые полномочия.

Участие в оказании бесплатной юридической помощи оказывается в виде правового консультирования в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

«В 2024 году 78% от общего количества всех обращений, поступивших в адрес уполномоченного по правам человека в Псковской области, составили обращения граждан о нарушении личных прав и свобод. Это более чем в 2 раза больше, чем в 2023 году», — следует из доклада.

Указанные обращения касались широкого круга личных прав и свобод граждан, в частности, прав на достоинство, безопасность, свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, свободу совести и вероисповедания, права на информацию.