Дмитрий Шахов: Более 75% обращений к омбудсмену касалось защиты прав участников СВО и их семей

Более 75% обращений к уполномоченному по правам человека в Псковской области касалось защиты и восстановления прав участников специальной военной операции и членов их семей, следует из доклада омбудсмена Дмитрия Шахова, который приняли на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В 2024 году на уполномоченных по правам человека в субъектах РФ федеральными законами были возложены новые полномочия.
Участие в оказании бесплатной юридической помощи оказывается в виде правового консультирования в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
Указанные обращения касались широкого круга личных прав и свобод граждан, в частности, прав на достоинство, безопасность, свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, свободу совести и вероисповедания, права на информацию.