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Александр Козловский: Вечный огонь символизирует память о наших героях

Вечный огонь символизирует вечную память о героях, сказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский во время торжественного зажжения Вечного огня в деревне Ершово Псковского района 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вечный огонь символизирует вечную память о наших героях. 2025 год - Год защитника Отечества, и именно сейчас мы вспоминаем и чтим наших защитников, наших героев Великой Отечественной войны, наших героев-интернационалистов, героев, которые защищали рубежи нашей родины на Кавказе от бандитских формирований, и, конечно, наших героев, которые сейчас защищают нашу Родину, выполняя задачи специальной военной операции», - сказал Александр Козловский.

Напомним, сегодня, 24 апреля, на мемориале «Братская могила воинов Советской армии, погибших в 1944 году» в деревне Ершово зажгли Вечный огонь.

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В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.