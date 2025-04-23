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Общество

Вечный огонь зажгли в псковской деревне Ершово

24.04.2025 16:54|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась в деревне Ершово Псковского района на мемориале «Братская могила воинов Советской армии, погибших в 1944 году» 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Частицу пламени для зажжения Вечного огня доставили из города Пскова с мемориального комплекса «Могила Неизвестного советского солдата». Доставил ее начальник службы внутридомового газового оборудования Дмитрий Монахов. Его родного деда Григория Афендикова призвали на фронт в 1941 году, воевал в рядах 76-ой стрелковой дивизии, прошел всю войну, награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.

Право зажечь Вечный огонь предоставили участнице СВО, военнослужащей 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой дивизии Марии Досягаевой и командиру отряда юнармейцев имени контр-адмирала моряка пограничника А.И. Дианова Писковской средней общеобразовательной школы Илье Черноярову.

 

Для газификации нового Вечного огня в деревне Ершово проложен газопровод низкого давления протяженностью 40 метров. Для сохранности благоустройства воинского захоронения работы выполнялись методом горизонтально-наклонного бурения. 

В торжеством мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация» Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, глава Псковского района Наталья Федорова, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

 
 

Напомним, в 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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