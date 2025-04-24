Автопробег Псков-Самолва и «Диктант Победы» на Поле Ратной Славы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автопробег Псков-Самолва состоялся 25 апреля. В конечной точке маршрута - на Поле Ратной Славы члены региональных отделений партии «Единая Россия» и Российского военно-исторического общества, принявшие участие в автопробеге, написали «Диктант Победы».
Псковская область в седьмой раз присоединилась к международной акции «Диктант Победы». В регионе организовано более 90 площадок для проведения тестирования, в том числе в деревне Самолва Гдовского района. Участников диктанта поприветствовал руководитель регионального отделения РВИО Александр Борисов.
Подробнее о памятных мероприятиях - в фоторепортаже Марины Игнатьевой.