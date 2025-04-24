Общество

Первая торжественная церемония вручения знаков отличия ветеранам войны прошла в Великих Луках

Первая торжественная церемония вручения знаков отличия ветеранам Великой Отечественной войны, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Великие Луки» состоялась в Великолукском драматическом театре сегодня, 25 апреля, сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Эти церемонии – знак нашей искренней благодарности и глубокого уважения ко всем, кто героически сражался за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.С каждым годом всё больше отдаляются от нас героические и трагические события Великой Отечественной войны. Но время не властно над памятью. Мы обязаны сохранить её – в сердцах и в делах, и передать будущим поколениям», - сказал Николай Козловский.

Сегодня в зале прозвучали аплодисменты в честь Марии Сизовой – фронтовика, кавалера многочисленных наград, отличника здравоохранения. Весной 1942 года она ушла на фронт в составе 7-го стрелкового полка 24-й Железной дивизии, участвовавшей в боях на Великолукском направлении и в Сталинградской битве. В одном из сражений, несмотря на ранение, она осталась на поле боя до приказа командира, оказав помощь 18 бойцам. За подвиг награждена медалью «За Отвагу».

Также чествовали Антонину Ивановскую – участницу партизанского движения, бойца 5-й Калининской партизанской бригады. За вклад в Победу она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова и «Ветеран труда».

«Многоуважаемым ветеранам были вручены медали Почётного гражданина, удостоверения, грамоты, цветы. На плечо возложена Почётная лента в знак признания их доблести и подвигов. Важно отметить, что ещё пятеро участников Великой Отечественной войны, удостоенных звания Почётного гражданина города Великие Луки, в связи с нынешним состоянием здоровья, получат свои награды на дому – из рук депутатов Великолукской городской Думы и главы администрации города», - заключил Николай Козловский.

Напомним, семи участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почётный гражданин Великих Лук».