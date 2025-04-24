Общество

В Острове прошёл памятный митинг в честь 39-ой годовщины чернобыльской катастрофы

Памятное мероприятие «Боль, которая опалила сердце», приуроченное к 39-й годовщине чернобыльской катастрофы, прошло в центре Острова сегодня, 26 апреля. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров/ Telegram-канал

К мемориалу пришли ликвидаторы страшной аварии, родные и друзья погибших чернобыльцев, официальные лица муниципалитета, члены молодёжных и общественных организаций и объединений.

«По ежегодной традиции мы собрались, чтобы отдать дань глубокого уважения и бесконечной человеческой благодарности героям – ликвидаторам последствий аварии», - отметил Дмитрий Быстров.

На митинге также выступили: председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев и президент Псковской областной общественной организации «Дети Чернобыля» Лидия Панкевич. Они почтили память жертв чернобыльской катастрофы минутой молчания, а к памятному мемориалу возложили живые цветы.

«События в Чернобыле показали героизм и самоотверженность многих людей, отважно боровшихся с последствиями аварии. Пожарные, военные, добровольцы, медики – все они, рискуя своими жизнями и здоровьем, встали на защиту мирного населения от невидимой угрозы – радиации, чтобы спасти страну и мир от ещё большей катастрофы», - написал глава Островского района.

Напомним, что сегодня, 26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.