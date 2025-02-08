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День памяти жертв радиационных аварий и катастроф отмечается 26 апреля

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф отмечается ежегодно 26 апреля в России. Памятная дата появилась в официальном календаре спустя семь лет после аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир.

Фото: РИА Новости/ Игорь Костин

Самая известная техногенная авария современности произошла 34 года назад - 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. В Российской Федерации было загрязнено более 59 тысяч квадратных километров территории. Почти 8,4 миллиона человек подверглись воздействию радиации.

По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а более полумиллиона ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Пожар на ЧАЭС тушил дежурный караул пожарных частей Чернобыля и Припяти, а также дополнительные бригады из Киева и близлежащих областей. Из средств защиты у пожарных были только брезентовая роба, рукавицы, каски и противогазы, не способные противостоять радиации.

Последствия аварии ликвидировали команды нескольких ведомств. В 30-километровой зоне вокруг АЭС работали специалисты и военные. Всех их позднее стали называть ликвидаторами. Они находились в опасной зоне посменно: те, кто «набирал» максимально допустимую дозу радиации, уезжали, на их место приезжали другие. Общее количество ликвидаторов достигло почти 600 тысяч человек.

Очередной радиационный инцидент в атомной отрасли страны произошел 6 апреля 1993 года на радиохимическом заводе Сибирского химического комбината в Томской области, в результате которого в атмосферу попала значительная часть радиоактивных веществ, что привело к радиоактивному загрязнению производственных помещений, крыши здания, территории промышленной площадки завода и соседних промышленных площадок. Общая численность персонала, облучение которого связано с аварией и её ликвидацией, составила 1946 человек.

Все эти примеры, а также радиационные аварии в других странах мира, являются важным предупреждением людям о необходимости компетентно управлять атомной энергией.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 26 апреля, пройдут несколько мероприятий, посвященных Дню участников ликвидации радиационных аварий и катастроф и Памяти жертв этих аварий и катастроф — 39-й годовщине катастрофы на ЧАЭС.