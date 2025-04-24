Общество

Владимир Путин отметил 76-ую десантно-штурмовую дивизию в операции по освобождению Курской области

Президент России Владимир Путин отметил вклад 76-ой десантно-штурмовой дивизии Псковской области в операции по освобождению Курской области сегодня, 26 апреля.

«Валерий Алексеевич, на протяжении нескольких месяцев вы регулярно докладывали мне о ситуации в Курской области и отмечали наиболее эффективно действующие наши подразделения. Не могу не назвать их сегодня", - сказал Путин и отметил в первую очередь 76-ю дивизию ВДВ, 234-й 237-й и 104-й десантно-штурмовые полки этой дивизии, а также выразил свои поздравления ещё нескольким отличившимся полкам.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о завершении разгрома украинских вооружённых формирований в Курской области.