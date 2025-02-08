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Начальник Генштаба ВС РФ заявил об освобождении Курской области

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о завершении разгрома украинских вооружённых формирований в Курской области сегодня, 26 апреля.

Видео: @news_kremlin

В докладе президенту Владимиру Путину он сообщил, что в субботу был освобожден последний населённый пункт региона - село Горналь.

В освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению военных ВСУ, которые пытаются укрыться.

По словам Герасимова, ВСУ потеряли в Курской области свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными.

Вернуть приграничные районы под российский контроль удалось почти через девять месяцев с момента вторжения, которое произошло в августе прошлого года.