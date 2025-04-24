Минпросвещения составит рейтинг регионов по состоянию сферы детского отдыха

Минпросвещения РФ по итогам летней оздоровительной кампании 2025 года составит рейтинг регионов по состоянию сферы детского отдыха и оздоровления. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.

«Сейчас на платформе ФИЦТО разработана система цифровых дашбордов, благодаря которой мониторинговые данные поступают в онлайн-режиме в правительство Российской Федерации. Это вопросы, связанные с усилением контроля за организацией летней оздоровительной кампании, фактически в прямом эфире. По итогу летней кампании в этой системе мы проведем рейтингование наших субъектов в части состояния сферы детского отдыха и оздоровления. Не для того, чтобы кого-то наказывать, а для того, чтобы понимать реальную картину, которую мы имеем сейчас в этой работе», - сказал он.

Кроме того, Бугаев обратил внимание на то, что Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации питания в летних лагерях с примерным меню и впервые в мониторинг летней кампании включены показатели по питанию. «И мы будем понимать все вплоть до организации, которая находится на аутсорсинге, к концу этой летней оздоровительной кампании, как эта работа была организована. У нас до этого такого всеобъемлющего анализа не проводилось. И мы получим объективную картину, которая нам позволит сделать соответствующие выводы», - подчеркнул первый замминистра.