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Общество

Александр Котов принял участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге

28.04.2025 17:11|ПсковКомментариев: 0

Спикер регионального парламента Александр Котов принял участие в мероприятиях Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. Региональные и федеральные депутаты и сенаторы собрались 27-28 апреля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге – традиционно встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Ключевым событием сегодняшнего дня стало заседание с участием президента России Владимира Путина и председателей двух палат российского парламента – спикера Совфеда Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Обращаясь к парламентариям, глава государства подчеркнул, что День парламентаризма отражает преемственность, непрерывность развития государственности, важность парламентской работы для современного этапа развития страны и, конечно, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают вместе укреплять страну, уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться больших целей. «Мы видим, что наша политическая, общественная, правовая система эффективно работает, в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывает свою состоятельность и, особо подчеркну, подлинную суверенность. Главный залог такой прочности и надёжности – самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны», - сказал Владимир Путин, отметив, что весь парламентский корпус, на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени.

Президент обсудил с парламентариями обеспечение регионов медицинскими и педагогическими кадрами, реализацию профильных нацпроектов и государственных программ. Также на заседании Совета законодателей обсуждалась тема противодействия нацизму и сохранения исторического наследия. 

Напомним, накануне прошёл ещё ряд мероприятий с участием представителей законодательных органов российских регионов. На Совете законодателей было подписано более тридцати соглашений о сотрудничестве региональных парламентов. Псковское областное Собрание депутатов заключили соглашение с Народным Советом Луганской Народной Республики.

 
 

Президиум Совета законодателей рассмотрел проблемы доступности и качества медицинской помощи, а также вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании и организации летнего отдыха для семей с детьми. Отмечалось, что законодателям в первую очередь необходимо сосредоточиться на развитии школьной медицины, поэтапной передаче на федеральный уровень полномочий регионов по обеспечению наиболее дорогостоящими лекарствами лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, создании безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этот же день прошли заседания профильных комиссий. Александр Котов принял участие в работе комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству. Парламентарии представили предложения по  законодательному обеспечению устойчивого социально-экономического развития регионов в современных условиях, а также по совершенствованию налогового законодательства как инструмента стимулирования самодостаточности субъектов Российской Федерации.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Путин Владимир Владимирович
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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