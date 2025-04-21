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Политика

Парламенты Псковской области и Луганской Народной Республики заключили соглашение о сотрудничестве

27.04.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

Псковское областное Собрание депутатов и Народный Совет Луганской Народной Республики заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках двухдневного заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании, которое проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга и приурочено ко Дню российского парламентаризма. Подписи под документом поставили спикеры региональных парламентов Александр Котов и Денис Мирошниченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото: Народный Совет Луганской Народной Республики

Законодательные органы договорились об укреплении межпарламентских связей, сотрудничестве и обмене опытом в области законотворческой деятельности, расширении деловых и дружеских контактов.

«Подписание соглашения - это ещё один шаг к интеграции и дальнейшему развитию наших новых регионов. Это движение к единому политическому и законодательному пространству, где все регионы ощущают себя частью одной большой и сильной страны. Уверен, что соглашение станет не только прочным фундаментом для совместной законотворческой деятельности, но и основой для дружеских отношений», - прокомментировал подписание соглашения Александр Котов.

«Мы закрепляем наше взаимодействие не только официально на бумаге, но и, самое главное, на человеческом уровне. Нас объединяет дружба и история, которая передаётся из поколения в поколение. Именно такие базисные взаимоотношения помогают нам восстанавливать все сферы. Ещё с советских времен экономика Донбасса и Луганска была связана со всей Россией и на тот момент со всем Советским Союзом. Соответственно, сегодня нужно восстанавливать то, что разрушалось десятилетиями», – отметил в свою очередь Денис Мирошниченко.

Соглашение предусматривает несколько направлений сотрудничества. Это совершенствование законодательства и законотворческого процесса, повышение открытости законотворческой деятельности, усиление парламентского контроля за исполнением законов двух субъектов, а также обмен опытом в части сохранения и развития традиций Псковской области и Луганской Народной Республики.

Депутаты намерены обмениваться проектами нормативных правовых актов, аналитическими материалами и планами законотворческой деятельности, координировать деятельность по подготовке и внесению проектов федеральных законов в Государственную Думу РФ. Кроме того, предусматривается проведение совместных конференций и семинаров,  а также налаживание прямых контактов между комитетами и комиссиями законодательных органов.

Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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