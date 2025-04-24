Общество

Самые дисциплинированные заемщики живут на Северо-Западе — ВТБ

По данным ВТБ, самыми дисциплинированными регионами, которые меньше всего допускают просроченную задолженность по кредитам, стали Северо-Западный и Сибирский федеральные округа. В целом по итогам первого квартала 2025 года ситуация с просроченной задолженностью в кредитном портфеле ВТБ остается стабильной. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Наименьшее количество переходов в просроченную задолженность по беззалоговым кредитам 30+ дней зафиксировано в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. При этом в Северо-Западном округе также отмечается наименьшая доля поздней просрочки (90+ дней). По залоговым кредитам жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов показывают наименьшую склонность к допущению просрочек.

«На фоне повышения процентных ставок клиенты ВТБ стали более ответственно подходить к кредитованию. Динамика погашения задолженности варьируется в зависимости от региона, но в целом ситуация остается стабильной», — отметил Георгий Горшков.