Общество

Крупные поисковые экспедиции проходят на территории Псковской области

Псковской области в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходят крупные поисковые экспедиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Межрегиональная поисковая экспедиция «Вахта Памяти-2025» в Себежском муниципальном округе собрала более 200 молодых и опытных поисковиков из Санкт-Петербурга, Москвы, Первоуральска, Свердловска, Нижнего Новгорода, ХМАО, почти всех районов Псковской области и Республики Беларусь.

Место проведения экспедиции расположено недалеко от Идрицы — Родины Знамени Победы. На этом направлении в годы войны проходили ожесточенные бои.

Поисковые работы будут вестись на протяжении двух недель, а в День памяти и скорби, 8 мая, в деревне Старицы состоится захоронение останков найденных советских воинов на братском кладбище. Экспедиция проводится при поддержке регионального Комитета по молодежной политике и Центра молодежи и общественных инициатив.

Ранее состоялось открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта памяти» в Великолукском МО. Участниками церемонии стали более 100 активистов поисковых отрядов из Тюмени, Пензы, Рыбинска Ярославской области, Великих Лук, Невеля, Усвят, Куньи и Пыталово, юнармейцы и школьники.

На территории Невельского и Бежаницкого округов развернулась «Вахта памяти», которую ежегодно организует межрегиональное поисковое объединение «Псковский рубеж». Мероприятие объединило порядка 110 участников из Пермского края, Республики Удмуртия, Республики Башкортостан, Москвы и Московской, Кировской областей. Псковскую область представляют отряды из Пскова, Невельского, Бежаницкого, Новоржевского, Пушкиногорского, Локнянского округов.