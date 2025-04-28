Общество

Самая жаркая погода в мае в Псковской области ожидается в середине месяца

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в мае составит +11,1…+12,5 градусов. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 48 до 66 мм, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 0,5-1,5 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 80-120% от климатической нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются на уровне +11…+16 градусов. Преобладающие ночные температуры - +1…+6 градусов. В отдельные ночи в начале месяца ночная температура может опуститься до 0…-2 градусов.

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Во второй декаде месяца преобладающие дневные температуры составят +17…+22 градусов, с прогревом в отдельные дни до +23…+27 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах +6…+11 градусов.

В третьей декаде преобладающие дневные температуры составят +15…20 градусов, преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах +5…+10 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. Возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.