Общество

Дождливая погода ожидает псковичей на этой неделе

Дождливая погода ожидает псковичей на этой неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Ожидается погода с кратковременными дождями на большей части территории области. Максимальные дневные температуры будут от +8 градусов до +15 градусов, в зависимости от того, насколько солнечным будет день. Ветер переменных направлений, но преимущественно северных», - сказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что в течение недели такая погода будет сопровождаться дождями различной интенсивности.

«Скорее всего, сезон без дождей наступит после десятого мая», - заключила синоптик.