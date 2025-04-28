Общество

Марина Гаращенко: Великолукская больница имела острые проблемы до объединения

Великолукский филиал Псковской областной клинической больницы имел ряд острых проблем до реорганизации. Такое мнение высказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Просто так решения не принимаются. Чтобы иметь намерения, надо все продумать, просчитать экономическую составляющую, ревизии, персонал. Великолукская больница - это огромный монстр, которые реорганизован из разных отделений. Практически все виды медпомощи там были. Эта система внутри была сложно управляемой. Вследствие этого хаоса не хватало первого, второго и третьего уровня медицинской помощи. Там были острые проблемы. Такие объединения проходят во многих регионах, просто другие большие города прошли это до 2015 года, далее все просчитывали подобные объединения самостоятельно», - сообщила Марина Гаращенко.

Она отметила, что реорганизация решает финансовую и кадровую составляющие проблемы.

«Это гораздо удобнее даже с точки зрения финансовой составляющей. Самая большая проблема — это амбулаторно-поликлиническая служба. С ней мы работаем по президентской программе, это инфраструктурный проект. Самое главное — это кадровая программа. Мы сегодня видим, что сегодня на уровне районов это разбросано, работа неслаженная и неэффективная. Пациент не получает услуги в должном объеме. Небольшая организация не может выстроить полноценную работу», - добавила глава профильного комитета.

Напомним, объединение учреждений здравоохранения Псковской области подходит к концу. На текущем этапе к Порховской межрайонной больнице присоединяется Дедовичская, Дновская и Бежаницкая с Локнянским филиалом. До этого подобная реорганизация коснулась всех больниц Псковской области – от областной, городских и всех сохранившихся в районах.