Марина Гаращенко: Великолукская больница имела острые проблемы до объединения

Великолукский филиал Псковской областной клинической больницы имел ряд острых проблем до реорганизации. Такое мнение высказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).
Она отметила, что реорганизация решает финансовую и кадровую составляющие проблемы.
«Это гораздо удобнее даже с точки зрения финансовой составляющей. Самая большая проблема — это амбулаторно-поликлиническая служба. С ней мы работаем по президентской программе, это инфраструктурный проект. Самое главное — это кадровая программа. Мы сегодня видим, что сегодня на уровне районов это разбросано, работа неслаженная и неэффективная. Пациент не получает услуги в должном объеме. Небольшая организация не может выстроить полноценную работу», - добавила глава профильного комитета.
Напомним, объединение учреждений здравоохранения Псковской области подходит к концу. На текущем этапе к Порховской межрайонной больнице присоединяется Дедовичская, Дновская и Бежаницкая с Локнянским филиалом. До этого подобная реорганизация коснулась всех больниц Псковской области – от областной, городских и всех сохранившихся в районах.