Общество

Над памятником «Знамя Победы» в Идрице выступили «Русские Витязи». ВИДЕО

Легендарная пилотажная группа «Русские Витязи» выступила 29 апреля в Себежском районе, свою воздушную программу асы представили в честь Дня Знамени Победы над монументом в Идрице, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Русские Витязи» единственные в мире выполняют сложнейшие фигуры высшего пилотажа на тяжёлых современных сверхманевренных истребителях – серийных Су-27, Су-30 и Су-35.

Лётчики продемонстровали зрелищные элементы, ставшие визитной карточкой группы: синхронные бочки, петли, развороты и виражи, «Ухо», «Горку» и роспуск «Фонтан».

Напомним, памятный знак воинам 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, освободившим поселок Идрица и водрузившим Знамя Победы над рейхстагом, установлен РВИО при поддержке администрации Псковской области. При содействии благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» была реализована краудфандинговая кампания. Жители Псковской области могли добровольно внести посильный вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и государственной реликвией России.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы — символом полного разгрома фашистской Германии.

Ранее сообщалось, что пилотажная группа «Русские Витязи» пролетела над Псковом.