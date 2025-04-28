Общество

Виктор Антонов: Цель реорганизации межрайонных больниц непонятна

Цель реорганизации и слияния районных больниц остается не до конца понятной. Таким мнением поделился бывший главный врач Псковской областном больницы, депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Я сам не понимаю, для чего это делается. Нас учили классике, отработанной много-много десятилетий и веков. Система здравоохранения существует очень давно. Ею восхищаются в мире, мол, так смогли хорошо организовать. А то, что происходит сейчас, происходит вопреки тем системам и нормативам. Когда-то были учреждения: ФАПы, участковые больницы. Они, конечно, остались, но поменялся подход. Сейчас поменялся подход здравоохранения с революционной диагностической техникой, операциями и лечением», - отметил Виктор Антонов.

Он подчеркнул, что реформы, проводимые комитетом по здравоохранению, должны быть, но они должны быть понятны жителям Псковской области и медицинским работникам.

«Реформы должны быть, но то, что делается сейчас нашими управленцами в системе здравоохранения, честно, для меня непонятно. Когда появляются риски и что-то неопределенное, возникает вопрос: для чего все это делается? Цель должна какая-то быть. Улучшится качество? Сомневаюсь. От административного слияния больниц оно вряд ли улучшится. Доступность улучшится? Тоже очень сомнительно. Я понимаю, что Марина Гаращенко (глава областного комитета по здравоохранению - ред.) делает это не сама, во многих регионах такой подход, но мне он непонятен», - заключил Виктор Антонов.

Напомним, объединение учреждений здравоохранения Псковской области подходит к концу. На текущем этапе к Порховской межрайонной больнице присоединяется Дедовичская, Дновская и Бежаницкая с Локнянским филиалом. До этого подобная реорганизация коснулась всех больниц Псковской области – от областной, городских и всех сохранившихся в районах.