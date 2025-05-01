Общество

Минпросвещения предложило отнести выставление оценок по поведению к компетенции школ

Минпросвещения РФ предлагает отнести выставление обучающимся оценок по поведению к компетенции школ, а общие требования к выставлению оценок будут устанавливаться министерством.

«Выставление оценок поведения обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования проектом федерального закона предлагается отнести к компетенции образовательной организации. Также предлагается определить, что общие требования к выставлению оценок успеваемости и поведения обучающихся при реализации указанных образовательных программ устанавливаются (...) Минпросвещения России», - сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

В министерстве уточнили, что критерии и порядок выставления оценок сейчас разрабатываются. «Обязательно будет соблюден принцип объективности оценки поведения ребенка коллективом педагогов», - подчеркнули в ведомстве.

Главной задачей оценок поведения, как отметили в Минпросвещения, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием - выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.

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Пилотный проект по введению оценок за поведение школьников стартует 1 сентября 2025 года в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, ЛНР, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

Как отметили в ведомстве, изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить влияние системы на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы, например, критерии оценки или нагрузку на учителей.