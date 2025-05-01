Общество

День водолаза в России отмечают 5 мая

Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Этот профессиональный праздник был включен в реестр российских памятных дат указом Президента РФ в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств.

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Датой для учреждения праздника послужило важное исторической событие — (23 апреля) 5 мая 1882 года по Указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В документе было сказано, что водолазная школа должна готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ».

Еще в середине 19 века после окончания Крымской войны и освобождения Севастополя возникла острая необходимость в работе водолазов по подъему орудий с затопленных кораблей и расчистке фарватера. Хотя, по свидетельству современников, на флоте тогда имелись подобные специалисты, но «подчас были плохо обучены, но ценили свой труд дорого». К тому же, развитие водолазного дела в России того периода было обусловлено развитием военно-морского флота и минного дела. Уже в 1861 году в штаты экипажей военных кораблей русского флота были введены водолазы, а водолазное снаряжение стало табельным имуществом.

Открытие же водолазной школы в Кронштадте в 1882 году покончило с кустарным обучением специалистов. Теперь подготовка специалистов данного профиля была поставлена на научно-методическую основу. Её основателем и просвещённым руководителем стал капитан 1 ранга (впоследствии адмирал) В.П. Верховский, а начальником школы водолазов назначен капитан-лейтенант А.Г. Леонтьев, пишет calend.ru.

Уже к концу 19 века школа имела значительный задел в теории и практике водолазного дела и пользовалась известностью и уважением в мире. В то время в Европе почитали за честь поехать на учёбу в Кронштадт. Весь мир знает русскую водолазную школу. «Мы из Кронштадта» — это становится мировым признанием профессиональной подготовки. Безусловная заслуга в этом принадлежит всему её персоналу, кропотливо подбиравшемуся на флоте и в учреждениях страны командованием.

К тому же, создание данного учебного заведения ознаменовало новый этап в развитии водолазного дела в России. Школа водолазов стала центром, объединившим научную мысль в области водолазного дела и подводной физиологии.

Длительное время учебный центр оставался единственным в мире, где готовили специалистов водолазного дела. Сегодня наследником Кронштадтской водолазной школы является Военно-морской инженерный институт. Этот петербургский военно-морской технический вуз достойно несёт высокое звание одного из лучших в России учебных заведений, в которых готовят водолазов.

Специалисты этой профессии сегодня работают не только в российских вооруженных силах, но и во многих ведомствах и структурах, отраслях и сферах жизнедеятельности современного общества. Но до сих пор водолазное дело остается достаточно сложной и опасной профессией.