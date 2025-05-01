Общество

Ветеранам Великой Отечественной войны в Псковской области перечислили выплаты ко Дню Победы

В связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в соответствии с указом президента отделение Социального фонда России по Псковской области перечислило ветеранам региона юбилейную выплату. В Псковской области ее получили 3 585 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

По 80 тысяч рублей перечислено 57 участникам и 12 инвалидам Великой Отечественной войны, 378 вдовам (вдовцам), 2 284 несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и 120 гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя».

Также выплаты в размере 55 тысяч рублей от отделения СФР по Псковской области получили 734 труженика тыла.

Помимо юбилейной выплаты, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны поступила ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

Единовременные выплаты получателям региона перечислены одновременно с пенсией за апрель. Обращаться с заявлением в клиентские службы отделения СФР ветеранам и их близким не пришлось, они были назначены автоматически.

Через почтовые отделения пенсию и юбилейную выплату жителям Псковской области доставили по графику работы почтовых отделений, начиная с 3 апреля.